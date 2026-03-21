«Marlaska es la cloaca de la Policía, Interior huele a mucha mierda». Con esta dureza resume Ana Vázquez la situación del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska desde hace 8 años. El último escándalo ha sido el del DAO, acusado de violación por una agente y denunciado, además, por otros tres delitos: coacciones, lesiones psíquicas y malversación. El comisario José Ángel González declaró esta semana ante el juez del caso. Para Ana Vázquez, «Marlaska tiene un miedo apoteósico al DAO porque ha sido su lazarillo para los recados sucios».

La portavoz de Interior del PP, que además es policía, se muestra indignada: «Marlaska no tuvo las agallas de destituir al DAO; a cualquier policía o guardia civil le hubieran abierto un expediente, detenido y quitado el arma». Muy al contrario, para Ana Vázquez, «Marlaska ha premiado a su amigo al dejarle dimitir», ya que -recuerda- al no destituirle, «el DAO se ha ido con dos medallas, la pensión y un 20% más de salario mensual». Ana Vázquez calcula que el DAO, en activo, cobraba «más de 6.000 euros netos mensuales».

El DAO no es el único «premiado». El comisario Óscar San Juan, el número dos de José Ángel González, conocido como el minidao, al que la víctima acusa de haberle presionado para ocultar el caso en julio pasado, fue condecorado por el propio ministro y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, tres meses después. San Juan recibió en octubre, del propio DAO, la máxima condecoración de la Policía: la Medalla de Plata al Mérito Policial. En la orden de concesión se destaca de Óscar San Juan su «incansable» trabajo «incrementando el prestigio de la policía». San Juan está citado como testigo en la causa del DAO.

A Ana Vázquez le resulta «indignante» que Marlaska y Pardo Piqueras mezclaran en la misma orden de concesión de la medalla al minidao y a un agente que estuvo a punto de morir apuñalado en el cuello mientras intentaba evitar un atraco estando libre de servicio. «Ha habido una camarilla en torno al DAO», afirma. Y, al fondo, apunta, la presencia «nada casual» del comisario de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, Segundo Martínez, a quien el DAO le debía el puesto: «Segundo Martínez está involucrado en todas las tramas policiales».

«Trilero»

Dice Ana Vázquez que «Marlaska es un trilero». A la portavoz popular se le agotan los epítetos: «Marlaska se está riendo de la víctima del DAO». El ministro del Interior anunció una «revisión extraordinaria» del protocolo antiacoso de la Policía. Marlaska no convence a Ana Vázquez. Recuerda que el actual protocolo «lo aprobó él en 2022» y que «con el DAO no se aplicó». Para la diputada gallega, «no es normal que nadie de Recursos Humanos llamara en 6 meses a la víctima del DAO, que estaba de baja psicológica».

La portavoz del PP añade que el protocolo antiacoso ideado por Marlaska hace cuatro años no anima a denunciar especialmente en estos casos: «Es un procedimiento muy largo, te retiran el arma, y luego tardas mucho en volver a reincoporarte a tu puesto». Cuenta el sinsentido de que en el caso de la Guardia Civil sólo puedas ir acompañado por otro agente del cuerpo y no por un amigo o un familiar: «¡Quién es el guapo que va a dar la cara por ti cuando el que te está acosando es el jefazo!».

Mujeres, sexo y cocaína

Ana Vázquez dice que «en torno al gobierno de Sánchez, todo se reduce siempre a lo mismo y siempre es lo mismo: mujeres, sexo y cocaína». Y recuerda el caso del ‘Tito Berni’. Ana Vázquez se pregunta sobre los casos, en general, del PSOE y, en particular, del DAO: «¿Dónde están ahora las diputadas de izquierda que querían anular como artista y como persona a Julio Iglesias?»

«Hay una mafia en torno a Marlaska», denuncia Ana Vázquez. Y va mas allá de manera muy expresiva: «En Interior huele a mucha mierda». Y repite el término al explicar que lleva meses intentado que el ministro Marlaska le entregue, en el parlamento, la lista de empresas beneficiadas de adjudicaciones de obras o servicios en la Policía Nacional, la Guardia Civil y Prisiones: «Marlaska se niega. Debe de haber mucha mierda».

Corrupción y la V-16

Ana Vázquez afirmó hace un par de semanas en el Congreso que las balizas V-16 era un nuevo caso Koldo. Vázquez no cree en las casualidades: «¿Cómo sabía Leire Díez hace tres años que las balizas que compró a Correos sí estaban homologadas?. La empresa que inventó la baliza es una empresa apoyada por el secretario general del PSOE en Pontevedra. Suma y sigue. Ana Vázquez declara que «la baliza es un chollo para algunos».

Adamuz y la jueza de la DANA

Hablando de otros temas, Ana Vázquez se pronuncia sobre el accidente de Adamuz. Le parece «una broma de mal gusto» la desaparición de una nueva remesa de trozos de rail clave para la investigación que ADIF se llevó del lugar del accidente sin consultar a nadie: «Puente debería dimitir».

Ana Vázquez tampoco se explica el comportamiento de la jueza de la DANA en Valencia: «Algo está pasando con la jueza de la DANA, es todo irregular y actúa mediatizada por un juicio de valor». Destaca que esta es la hora en la que «no ha llamado a declarar a nadie del gobierno de Sánchez».

La diputada del PP y portavoz de Interior cree que «Sánchez es el chorizo final entre tantos chorizos» y que «en las próximas elecciones los españoles lo echarán».