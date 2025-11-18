Alerta naranja por nevadas: la AEMET activa los avisos en estas provincias por el frente frío que llega a España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este martes la alerta naranja y amarilla en varias provincias españolas ante la llegada de un frente frío de origen ártico que traerá consigo nevadas en cotas bajas, desplome de las temperaturas y fuertes heladas durante los próximos días. La situación, tal y como han informado desde la agencia, se prevé «especialmente intensa» en el norte y noreste del país, así como en áreas de montaña y en algunas zonas interiores.

Según la AEMET, las nevadas más significativas se esperan en provincias del Pirineo, la Cordillera Cantábrica y sistemas montañosos de Castilla y León, Aragón y Navarra. En altitudes relativamente bajas se prevé la caída de nieve, lo que aumenta el riesgo para carreteras y localidades de interior.

El frente frío también provocará un desplome térmico generalizado, con máximas muy bajas y mínimas por debajo de los 0 ºC en numerosas localidades. Se esperan heladas generalizadas que afectarán principalmente a Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y zonas del interior de Cataluña, así como a ciudades situadas en mesetas y valles.

Junto con la nieve y el frío, se esperan vientos fuertes de componente norte y noroeste, con rachas intensas que podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas. Las zonas costeras, sobre todo en Cataluña, Valencia y Baleares, registrarán oleaje intenso, por lo que se recomienda extremar precauciones y evitar actividades cerca de la orilla o en espigones.

El episodio se intensificará entre miércoles y viernes, con nevadas, frío y heladas generalizadas. A partir del sábado, podría llegar aire más cálido que suavice temporalmente las condiciones, aunque AEMET mantiene la recomendación de seguir los avisos y alertas hasta la normalización del tiempo.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Episodio de tiempo invernal. ➡️ Temperaturas frías para la época del año, nevadas en cotas bajas y vientos intensos. ➡️El tiempo frío se mantendrá, probablemente, hasta el fin de semana, cuando comenzarán a subir las temperaturas.https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/bLL13gZT1n — AEMET (@AEMET_Esp) November 17, 2025

El tiempo a lo largo de la semana

El miércoles, el frente frío comenzará a afectar especialmente al norte y noreste de España. Se esperan nevadas en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y zonas de montaña de Castilla y León y Aragón, con cotas bajas entre 400 y 600 metros. Las temperaturas descenderán de manera notable en Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León y el interior de Cataluña, con riesgo de heladas en valles y mesetas.

El jueves, la situación se intensifica: la nieve podría alcanzar provincialmente zonas de León, Palencia, Burgos, Huesca, Zaragoza y Lérida, mientras que el frío se mantendrá en todo el norte peninsular y el interior. Además, se prevén vientos fuertes del norte y noroeste en zonas de montaña y el noreste de Castilla y León, aumentando el riesgo de acumulaciones de nieve y formación de placas de hielo en carreteras y vías secundarias.

El viernes, el frente frío comenzará a retirarse parcialmente, aunque todavía se esperan nevadas residuales en zonas de montaña del norte y nordeste. Durante el sábado y domingo, se producirá una ligera recuperación térmica, aunque las mínimas continuarán por debajo de lo normal para la época