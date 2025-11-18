Feijóo anuncia que Mazón dimitirá también como presidente del PP valenciano

Carlos Mazón dimitirá como líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Así lo ha expresado en la mañana de este martes el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, acallando así los rumores sobre el futuro del ex presidente de la Generalitat.

«El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido», ha expresado el jefe del principal partido de la oposición a la salida de un acto desde el Ateneo de Madrid. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha afirmado.

Lo cierto es que, a la confirmación de este martes, no será hasta dentro de unas semanas cuando se oficialice el revelo. Ello, con la duda aún pendiente de cuando podrá celebrarse un congreso autonómico que renueve los liderazgos del PP en la región valenciana.

Para Feijóo, que ha destacado que Mazón haya tomado una decisión «muy coherente» al haberle comunicado su decisión de dimitir, ha señalado que ahora sea preciso hacer un «relevo» de forma adecuada. A preguntas de la prensa, ha respondido que el aún líder valenciano ha asumido sus responsabilidades «al máximo nivel».

Pérez-Llorca en la sucesión