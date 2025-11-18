Feijóo anuncia que Mazón dimitirá también como presidente del PP valenciano
Carlos Mazón dimitió el pasado 3 de noviembre como president de la Generalitat
Carlos Mazón dimitirá como líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Así lo ha expresado en la mañana de este martes el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, acallando así los rumores sobre el futuro del ex presidente de la Generalitat.
«El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido», ha expresado el jefe del principal partido de la oposición a la salida de un acto desde el Ateneo de Madrid. «Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha afirmado.
Lo cierto es que, a la confirmación de este martes, no será hasta dentro de unas semanas cuando se oficialice el revelo. Ello, con la duda aún pendiente de cuando podrá celebrarse un congreso autonómico que renueve los liderazgos del PP en la región valenciana.
Para Feijóo, que ha destacado que Mazón haya tomado una decisión «muy coherente» al haberle comunicado su decisión de dimitir, ha señalado que ahora sea preciso hacer un «relevo» de forma adecuada. A preguntas de la prensa, ha respondido que el aún líder valenciano ha asumido sus responsabilidades «al máximo nivel».
Pérez-Llorca en la sucesión
Hace menos de un mes, el popular Mazón, que dejará de ser líder de los populares de Valencia en unas semanas, dimitió de sus funciones como president el pasado 3 de noviembre, un año más tarde además del paso de la dana que se llevó por delante la vida de 229 personas. Anuncio además que hizo en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat en la que reconoció errores, pidió perdón y denunció el «linchamiento» político al que aseguró haber sido sometido durante el último año.
Días más tarde, se emplazó a los suyos a buscar un sucesor con el aval de Génova y en connivencia con Vox. El pasado día 11 de noviembre, el PP anunciaba la propuesta del que fuera número dos de Mazón para sucederle, Juanfran Pérez Llorca.
No obstante, desde que Mazón anunciara su dimisión y se encontrara un candidato a sustituirle, los tiempos se agotan para el PP y Vox antes de tener que recurrir a una convocatoria de elecciones para buscar un nuevo president de la Generalitat. Este jueves, los portavoz de Les corte se reunirán para fijar la fecha del Pleno en que se celebre la investidura de Pérez Llorca como nuevo líder del Gobierno de la región.