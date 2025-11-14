El concejal okupa del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo), R. G. F., ha roto su silencio este viernes en un comunicado remitido a una revista local donde reconoce que habita la vivienda ilegalmente junto a sus padres tras la exclusiva de OKDIARIO publicada este jueves.

En dicho comunicado, publicado por Got Magazine, revista de actualidad de Talavera y comarca, el edil socialista dice que su padre sufrió «las consecuencias de la crisis económica» y que ello acabó con «todo su patrimonio», del que formaba parte, según sostiene, esta vivienda de casi 500 metros cuadrados.

«Mi padre, como muchos empresarios que habían puesto sus bienes personales como avales de sus empresas, sufrió las consecuencias de la crisis económica, que se llevó por delante su empresa y todo su patrimonio, incluida esta casa que acabó en manos del banco que paso a vendérselo a un fondo buitre y este lo ha vendido en octubre de 2025».

Además, señala que, en efecto, pasa «temporadas» con sus padres en esta vivienda okupada y que posee otra en propiedad junto a su hermana, como ha informado OKDIARIO este mismo viernes.

«No tengo problemas en reconocer que paso temporadas con mis padres porque son mayores, máxime en los últimos meses y años, cuando mi padre ha sufrido graves enfermedades, ocupándome de sus cuidados, atención y necesidades», afirma el concejal en la revista.

Pese a que reconocer que la casa acabó «en manos del banco», en este casa, en CaixaBank, el edil del partido del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dice que esta casa «ha sido de mi familia durante más de 60 años, primero el taller de mi abuelo y luego la casa de mis padres», y que por eso, no se les puede considerar «okupas».

«Ante las acusaciones vertidas, aclarar que ni mis padres ni yo somos ocupas, porque ocupa es una persona que entra en una casa que no es suya», llega a esgrimir en este comunicado.

Además, R. G. F. señala que él no ha pedido dinero, pese a que la empresa de desokupación (Cero Okupas) contratada por los dueños asegura que primero reclamó «36.000 euros» para irse, y luego «16.000 euros». Y añade que sus padres lo que han pedido es «tiempo para embalar» sus cosas. La publicación va a acompañada de cajas de embalaje en el interior de la vivienda okupada.

De esta manera, R. G. F. admite lo revelado estos días por este periódico, que él y su familia habitan esta vivienda sin tener título alguno sobre ella, es decir, en una situación de «ocupación en precario», como aparece recogido en la escritura de compraventa firmada el pasado 3 de octubre por los propietarios. Estos dueños han adquirido dicha casa a un gestor de activos inmobiliarios, Coral Homes SLU, que se hizo con ella a través de CaixaBank en noviembre de 2018.

Escritura de compraventa ante notario donde se dice que la vivienda habitada por el concejal del PSOE y su familia se encuentra «ocupada en precario».

A partir de documentación oficial sobre la titularidad del inmueble y otros datos del Registro de la Propiedad, además de testimonios de vecinos, este periódico ha podido constatar que el concejal y su familia no poseen ningún título sobre esta casa, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de la vivienda a través de CaixaBank.

Esta sociedad, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el 3 de octubre de este inmueble a unos particulares, que han tenido que soportar insultos y descalificaciones de la familia del concejal socialista mientras intentaban disponer de su casa.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta a los particulares que han adquirido la casa -para vivienda habitual, no para especular- que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación».

Además, en la escritura de compraventa se dice que Coral Home SLU «no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca».