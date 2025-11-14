El concejal del PSOE que okupa una vivienda posee la mitad de un piso de 144 m² en Talavera

El concejal del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) que okupa junto a su familia una vivienda careciendo de título alguno, en cambio, sí es propietario de la mitad de un inmueble de 144 metros cuadrados que adquirió por «donación» y que está ubicado en el mismo municipio.

Así consta en la información obrante en el Registro de la Propiedad consultada por OKDIARIO. En concreto, R. G. F. posee el 50% de este piso. La otra mitad pertenece -también por título de «donación»- a su hermana, la cual hace uso igualmente de la casa okupada, de casi 500 metros cuadrados, según ha podido constatar este periódico a partir de testimonios de los vecinos.

Es más, según consta también en el Registro y apuntan tales testimonios, la hermana del concejal posee también desde 2019 el cien por cien de otra vivienda, en este caso por título de compraventa, de 137 metros cuadrados construidos. Se trata de una casa en las inmediaciones del río Tajo, en la misma ciudad de Talavera.

De esta manera, a tenor de estas fuentes registrales y vecinales, el grupo okupa del edil socialista R. G. F. -el que conforman él, su hermana y sus padres- acumula dos propiedades mientras habita sin título alguno la vivienda del barrio de San Jerónimo de casi 500 metros cuadrados que compraron el pasado 3 de octubre unos particulares a una sociedad gestora de activos inmobiliarios.

Respecto al piso del concejal socialista y su hermana, localizado cerca de los Jardines del Prado, la donación se produjo en el año 2019. Fuentes vecinales sostienen que la donación de esta finca la habría realizado un familiar a sendos hermanos, quienes, no obstante, siguieron habitando la casa okupada del barrio de San Jerónimo.

Información del Registro con el piso de R.G.F y su hermana adquirido por donación.

En concreto, R. G. F. dio cuenta de esa otra vivienda en su declaración de bienes como concejal del PSOE en Talavera de la Reina tras las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando los socialistas de Tita García Élez salieron del Gobierno local y pasaron a la oposición.

En dicha declaración de bienes y derechos patrimoniales, presentada con fecha de 15 de junio de 2023, R. G. F. dice poseer un «piso vivienda» de «144 metros cuadrados» adquirido al 50% el 2 de enero de 2019 mediante título de «compra». Esto último choca con la información presente en el Registro de la Propiedad, donde se dice que este concejal del PSOE no adquirió esta vivienda mediante compra, sino a través de una donación a él y a su hermana. Este inmueble lo localizó en Talavera en su anterior declaración de bienes como concejal, la del mandato 2019-2023.

Asimismo, en su declaración de 2023, R. G. F. afirmó haber recibido ingresos en su condición de concejal por un importe de 24.792,46 euros, y 7.671,84 como autónomo. También recogió un préstamo personal con CaixaBank de 11.144,09 euros, y un saldo de 29.649 euros en esta misma entidad bancaria.

Extracto de la declaración de bienes del concejal socialista R.G.F.

En la anterior legislatura, este edil socialista -que dice ser «asesor fiscal»- desempeñó el cargo de concejal de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) del Gobierno de García Élez, ex consejera de Fomento del Ejecutivo regional presidido por Emiliano García-Page.

OKDIARIO publicó este jueves en exclusiva que R. G. F. okupa junto a su familia esta vivienda desde hace más de 7 años sin poseer sobre la misma ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de esta vivienda a través de CaixaBank.

Así lo ha constatado este periódico a partir de la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad.

La sociedad Coral Homes SLU, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado octubre de este inmueble a unos particulares.

Escritura de compraventa ante notario donde se dice que la vivienda habitada por el concejal del PSOE y su familia se encuentra «ocupada en precario».

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación». Es decir, que el concejal socialista y su familia no tienen ningún título sobre este inmueble desde que Coral Home SLU adquirió la propiedad del mismo en 2018.

Además, en la escritura de compraventa se dice que Coral Home SLU «no dispone de las llaves que dan acceso a la finca, por lo que corresponderá a la parte compradora, con total indemnidad para la parte vendedora, obtener la posesión física de la finca».

Junto a ello, se da la circunstancia de que la parte compradora del inmueble okupado -que lo quiere para usar como vivienda habitual, no para especular- envió el pasado octubre al concejal del PSOE y su familia un burofax -al que ha tenido acceso OKDIARIO- instándoles a «proceder al desalojo inmediato y voluntario de la propiedad en un plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de este burofax».

La primera comunicación certificada de este tipo fue mandada por el particular a los padres de R. G. F. el pasado 3 de octubre. Sin embargo, cuarenta días después, el concejal socialista y su familia todavía no se han marchado del inmueble. Y ello, pese a la intervención también de la empresa de desokupación Cero Okupas, a la que el edil de los socialistas de Page, según apuntan desde dicha empresa, un pago de 16.000 euros para abandonar la casa.