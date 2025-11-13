Los dueños relatan su calvario a OKDIARIO: «Quien está ocupando la casa es un servidor público del PSOE»

«Quien está ocupando la casa es un servidor público del PSOE». Así trasladan su indignación los dueños de una vivienda de casi 500 metros cuadrados en Talavera de la Reina (Toledo) que habitan un concejal del PSOE y su familia desde hace al menos siete años sin poseer título alguno, como ha revelado OKDIARIO en exclusiva.

Este periódico ha hablado este jueves con una de las víctimas de esta okupación justo en la puerta de la vivienda que R. G. F. y su familia se niegan a entregar. «Nosotros escrituramos esta casa el 3 de octubre de este año y habíamos estado hablando porque sabíamos que estaba ocupada. Nos la entregaron sin la posesión, y a partir de ahí ha sido un calvario porque no se marchan», ha manifestado esta mujer.

«Quien está ocupando esta casa es un servidor público, un concejal del Ayuntamiento de Talavera, del PSOE», ha enfatizo la víctima de esta okupación, que además ha recibido insultos y descalificaciones por parte de la familia del edil de los socialistas de Emiliano García-Page. «Acosadora», ha llegado a gritarle en plena calle, como publica este jueves OKDIARIO en imágenes, cuando trataba de disponer de esta vivienda comprada el pasado 3 de octubre.

Este jueves, una empresa de desokupación contratada por esta parte compradora, por los propietarios, se ha personado en la vivienda para desalojar al edil socialista y su familia, pero la puerta estaba cerrada y nadie ha contestado.

No obstante, en declaraciones también a este periódico, Juan Carlos, responsable de la empresa Cero Okupas, ha revelado que el concejal del PSOE -ahora en la oposición en Talavera- ha llegado a pedir a sus clientes «36.000 euros» para marcharse de la finca, siendo la última propuesta «16.000 euros».

«Lo que quieren es un premio para poder irse, y no estamos dispuestos darle ningún premio. El premio son los diez años que vivió aquí», ha manifestado el encargado de esta empresa de desokupación.

Sobre los siguientes pasos, Juan Carlos ha comentado que serán «poner un control de acceso o venir todos los días hasta que se vaya», ha dicho en alusión a R. G. F. y su familia.

Declaración de ingresos

En su caso, este concejal, que se define como asesor fiscal y empresario del sector de las ferias de Muestras y Exposiciones, declaró en junio en 2023 ingresos como concejal por un importe de 24.792,46 euros, y 7.671,84 como autónomo. También recogió un préstamo personal con CaixaBank de 11.144,09 euros. En la anterior legislatura, desempeñó el cargo de concejal de Promoción de Talavera Ferial y Coordinación de las EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) en el Gobierno de Tita García Élez, ex consejera de Fomento de Page.

La parte compradora del inmueble okupado -que lo quiere para usar como vivienda habitual, no para especular- envío el pasado octubre al concejal del PSOE y su familia un burofax -al que ha tenido acceso OKDIARIO- instándoles a «proceder al desalojo inmediato y voluntario de la propiedad en un plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de este burofax».

La primera comunicación certificada de este tipo fue mandada por el particular a los padres de R. G. F. el pasado 3 de octubre. Sin embargo, 40 días después, el concejal socialista y su familia todavía no se han marchado del inmueble.

A partir de documentación sobre la titularidad del inmueble, de testimonios de vecinos y de la información oficial obrante en el Registro de la Propiedad, este periódico ha podido constatar cómo el concejal, su hermana N. y sus padres E. F. G. y A. G. L-B. hacen uso de esta vivienda sin poseer ningún título, al menos desde noviembre de 2018, fecha en que la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio a través de CaixaBank.

Esta sociedad, que fue constituida en su día con participación mayoritaria del fondo estadounidense Lone Star Funds, y minoritaria de CaixaBank, para canalizar activos inmobiliarios, fue la vendedora el pasado octubre de este inmueble a unos particulares.

En la escritura de compraventa ante notario, la parte vendedora Coral Homes SLU manifiesta que «no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación». Es decir, que el concejal socialista y su familia no tienen ningún título sobre este inmueble desde que Coral Home SLU adquirió la propiedad del mismo en 2018.