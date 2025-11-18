La iglesia románica de Artiés se abrió fuera de horario para que la visitaran Sánchez y Begoña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, aprovecharon su escapada al Valle de Arán este fin de semana para realizar una visita a la iglesia de Santa María de Arties, un templo románico del siglo XII que forma parte de la Ruta del Románico Aranés. Pese a que el edificio se encontraba cerrado en ese momento, fue abierto especialmente para que la pareja pudiera acceder al interior, según ha sabido OKDIARIO.

La visita se produjo en el marco de los tres días que la pareja pasó en el Parador de Artiés, desde donde realizaron diversas actividades de turismo y deporte. Según fuentes cercanas, el matrimonio mostró especial interés por conocer el patrimonio histórico de la zona, lo que les llevó hasta este emblemático edificio religioso.

Santa María de Artiés es una joya arquitectónica del románico aranés que data del siglo XII y que formó parte de una antigua fortaleza templaria. El templo se caracteriza por su sobria belleza y por conservar elementos propios del estilo románico pirenaico. La iglesia está incluida en la conocida como Ruta del Románico Aranés, un recorrido cultural que permite descubrir el rico patrimonio medieval de este valle pirenaico.

El hecho de que el templo fuera abierto exclusivamente para el presidente y su esposa ha llamado la atención, dado que se trataba de un horario en el que normalmente permanece cerrado al público.

La visita cultural se enmarcó en un fin de semana en el que la pareja combinó el turismo patrimonial con actividades deportivas, principalmente rutas en bicicleta de montaña por los senderos del Valle de Arán.