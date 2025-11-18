Más Madrid exige retirar el nombre de Juan Carlos I de universidades, hospitales y vías públicas

Más Madrid, formación adscrita al grupo Sumar, registrará este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para retirar honores, distinciones y denominaciones oficiales vinculadas al rey emérito Juan Carlos I, tanto en el callejero como en lo que respecta a instituciones públicas. La formación de extrema izquierda requiere la eliminación del nombre del monarca de universidades, infraestructuras, hospitales, vías públicas y centros de investigación.

Esta demanda, de ser aceptada, afectaría a la Universidad Rey Juan Carlos, con campus en diversos municipios de Madrid, y al hospital universitario del mismo nombre, ubicado en la localidad de Móstoles, al oeste de la Comunidad de Madrid, así como a otros emplazamientos.

La iniciativa parlamentaria de Más Madrid coincide con el 50º aniversario de la proclamación como monarca de Juan Carlos I, el 22 de diciembre de 1975, después de la muerte del dictador Francisco Franco, dos días antes. Con este reinado se dio inicio a la democracia en España tal y como la conocemos hoy en día, si bien Más Madrid exige la eliminación del nombre del que fuera jefe del Estado en estos años.

En Más Madrid destacan «la necesidad de revisar críticamente los símbolos todavía vigentes en la administración pública» en unos días de «fuerte carga simbólica». La formación izquierdista subraya que mantener estas denominaciones que evocan a Juan Carlos I «resulta incoherente con el distanciamiento institucional hacia el rey emérito, evidenciado en su ausencia del acto institucional que el Congreso celebrará este viernes».

Más Madrid, así como el grueso del grupo Sumar, no acudirá al evento organizado en el Congreso de los Diputados bajo el nombre de 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia. Este acto tendrá lugar en la Sala Constitucional presidido por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia y será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.

Si bien los diputados de Sumar anunciaron su ausencia en el acto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder sumarita, Yolanda Díaz, no se ha pronunciado al respecto. A la ceremonia homenaje a la monarquía y a la democracia acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Más exigencias de Más Madrid

Desde el partido regional insisten en que el cambio de denominación de equipamientos, galardones o calles debe hacerse asumiendo principios de «ejemplaridad, integridad y ética pública», unido a la revisión y eliminación de condecoraciones, títulos y distinciones otorgados por el Estado a Juan Carlos I. A su vez y en caso de ser aprobada, la iniciativa estipula un plazo de seis meses para evaluar el grado de cumplimiento.

Además, aseveran que el rey emérito ha sido «excluido» de este evento que conmemora la restauración de la monarquía, que se unen a otras medidas contra Juan Carlos I como la retirada de su asignación presupuestaria con cargo a la Casa Real y el cese de toda su agenda institucional tras las sospechas de presuntas irregularidades fiscales.

De cara al evento ya han confirmado su ausencia Sumar, el grupo al que se adscriben las dos diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas, así como Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, Podemos, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), algunos de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez.