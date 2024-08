El presidente de Asturias, Adrián Barbón, no descarta llevar a los tribunales el acuerdo del PSOE con ERC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, que incluye que Cataluña recaude todos los impuestos. Sin embargo, ha puntualizado que esperará al rumbo de los acontecimientos, debido a que todavía «quedan cosas por explicar» de este pacto. «Sobre algo que no es una norma jurídica, de un acuerdo no se puede impugnar la firma de un acuerdo en los tribunales», ha recalcado, al tiempo que ha avanzado que su Gobierno estudiaría las acciones a realizar en caso de que lo acordado con lo separatistas se convierta en ley. «No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias», ha afirmado este viernes.

«Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común», ha recalcado Barbón en alusión al acuerdo de su partido con los separatistas que rompe la Hacienda española y con la igualdad en todo el territorio nacional. Sin embargo, el líder del PSOE en Asturias rechaza que este asunto se debata en el Consejo Político Federal de su formación, como han pedido otros dirigentes territoriales socialistas críticos con el pacto entre el PSC y ERC. Adrián Barbón es partidario de que la financiación a la carta para Cataluña se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que están representadas todas las comunidades autónomas.

«Tiene que ser un proceso multilareral, de mucho diálogo, en el que evidentemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entendemos que habrá debatir este aspecto. La posición de Asturias es la misma de siempre. Defender a Asturias es mi compromiso, lo reivindico como asturiano y socialista», ha afirmado este viernes en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de Asturias. «No tengo ninguna duda de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE convocará el debate, pero lo interesante, y lo digo de corazón, es el que se desarrolle en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha puntualizado Adrián Barbón.

El presidente del Gobierno de Asturias defiende que el acuerdo del PSOE con ERC para investir a Illa no ha provocado ninguna «crisis» dentro de la formación, esgrimiendo que ya «habrá tiempo para el debate» tanto dentro del partido como entre las comunidades autónomas. También ha reconocido que no ha hablado todavía con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Adrián Barbón considera que el sistema de financiación necesita «una reforma en profundidad» porque «está obsoleto» y «caducado desde hace muchos años». «No da más de sí», ha sostenido, al tiempo que ha señalado es difícil llegar a un acuerdo por las posiciones de cada comunidad. «Esto es peor que cuadrar un sudoku». «Ninguna comunidad está sobrefinanciada, todas estamos infrafinanciadas y necesitamos más recursos, ponderando factores como el envejecimiento, la orografía o la dispersión», ha señalado.

«Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común; sí consideramos que lo que hay que hacer es reformar el sistema de financiación pensando en esa construcción de Estado Federal», ha apostillado el dirigente socialista.