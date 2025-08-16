Parecen medusas, pero se agrupan en cadenas: la nueva plaga que ya está en las playas de España

Durante las últimas semanas, numerosos bañistas y residentes del norte peninsular han detectado la aparición de organismos gelatinosos que flotan en la superficie del mar o llegan arrastrados a la orilla. En un primer vistazo, se asemejan a pequeñas medusas, pero lo cierto es que no son lo mismo. Este invertebrado es el protagonista de una nueva plaga de las playas españolas.

Su cuerpo transparente y su movimiento por propulsión las hace destacar dentro del paisaje habitual de las costas españolas. Este fenómeno fue especialmente visible en varias playas cántabras como El Sardinero, Mataleñas o San Juan de la Canal. Su proliferación generó un poco de alarma, porque lo confunden con los animales peligrosos de las playas españolas.

No son medusas: ¿Cuál es la nueva plaga de las playas españolas?

No se trata de medusas, sino de salpas, un tipo de tunicado marino que ha dado lugar a una nueva plaga de las playas españolas. Las salpas son invertebrados marinos pertenecientes al grupo de los tunicados.

Viven en mar abierto y tienen una estructura corporal en forma de barril. Su aspecto translúcido, a menudo con visibilidad de sus órganos internos, facilita su confusión con otros organismos gelatinosos como las medusas.

Sin embargo, a diferencia de estas, las salpas cuentan con órganos internos complejos como corazón, sistema vascular, gónadas y una faringe bien definida.

Estas criaturas pueden encontrarse en solitario o agrupadas en largas cadenas que llegan a medir más de 10 metros. Se desplazan mediante contracciones musculares que expulsan agua por sus sifones, permitiéndoles avanzar por propulsión. Su tamaño puede variar entre 1 y 10 centímetros.

¿En qué se diferencian las salpas de las medusas?

Aunque a simple vista pueden parecer medusas, las salpas tienen características distintivas:

Estructura interna visible y más compleja.

Modo de locomoción basado en propulsión por sifones.

Organización en cadenas o colonias flotantes.

Inofensividad para los humanos.

Además, mientras las medusas pueden ser urticantes y provocar picaduras, las salpas son completamente inocuas. Esta diferencia es esencial en temporada estival, cuando el contacto con el mar es más frecuente.

El papel de las salpas en el ecosistema

Entre sus funciones más relevantes dentro del ecosistema marino se encuentra la de filtración de fitoplancton. Al alimentarse de este microorganismo, que abunda especialmente en aguas con alta concentración de dióxido de carbono y luz solar, las salpas contribuyen a limpiar los océanos y a capturar carbono.

Cabe remarcar que no son peligrosas. No pican, no atacan y no representan riesgo para la salud humana. Sus excrementos y cuerpos muertos, ricos en carbono, se hunden hasta el fondo marino, contribuyendo al almacenamiento prolongado de este elemento.

La presencia de grandes cantidades de salpas puede afectar a otras especies planctónicas, especialmente en momentos de sobreabundancia alimentaria.

Estas funciones las convierten en agentes clave en la salud de los océanos. Las autoridades y expertos aconsejan no manipularlas ni sacarlas del agua, ya que fuera de su entorno no pueden sobrevivir y mueren en cuestión de segundos.

¿Por qué motivos las salpas son la nueva plaga de las playas españolas?

La llegada masiva de salpas a las costas del norte de España no es un fenómeno inédito, aunque su visibilidad se ha incrementado. En años anteriores, como 2019 y 2021, ya se había documentado esta situación. Existen tres factores principales que explican su aparición recurrente:

Crecimiento del fitoplancton: su principal fuente de alimento ha proliferado debido a condiciones ambientales favorables, lo que ha estimulado la multiplicación de salpas.

su principal fuente de alimento ha proliferado debido a condiciones ambientales favorables, lo que ha estimulado la multiplicación de salpas. Cambio climático: el calentamiento progresivo de las aguas marinas es un elemento que favorece su expansión.

el calentamiento progresivo de las aguas marinas es un elemento que favorece su expansión. Fenómeno natural cíclico: se considera un evento biológico recurrente, asociado a ciclos marinos amplios y condiciones oceanográficas específicas.

Estos elementos, combinados, han generado un aumento notable de salpas en las playas españolas, dando lugar a lo que ya muchos califican como una nueva plaga de las playas españolas.

Avistamientos y recomendaciones ante el avisaje de salpas

Las principales acumulaciones de salpas en el litoral español se han observado en:

El Sardinero.

Mataleñas.

La Maruca.

San Juan de la Canal.

La recomendación general es evitar su manipulación y dejarlas en su entorno natural. En caso de avistamientos masivos, las autoridades locales podrían emitir avisos informativos, pero en ningún caso implican restricciones de baño ni medidas de contención.

Por otra parte, para aquellos preocupados por la presencia de medusas, sí existen herramientas útiles como MedusApp, una aplicación que permite reportar avistamientos de estos animales urticantes y consultar mapas en tiempo real con información detallada sobre sus características y peligrosidad.