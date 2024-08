El acuerdo entre ERC y Pedro Sánchez para investir presidente de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa ha provocado una rebelión dentro del propio Partido Socialista. Más de la mitad de los barones del PSOE se han mostrado en contra del pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno y el partido de Oriol Junqueras, que incluye tanto el concierto fiscal como la recaudación tributaria de todos los impuestos por parte de la Generalitat. Una oposición interna que ha llevado a Sánchez a saltarse los estatutos del partido y no consultar a las bases.

El concierto económico recogido en el acuerdo permitirá a Cataluña abandonar el régimen común -modificando la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas-. Una bilateralidad entre esta comunidad y el Gobierno central en materia fiscal que el PSOE aseguró que nunca existiría porque no estaba dispuesto a renunciar a «la igualdad y la redistribución de la riqueza». Sin embargo, como en otras ocasiones, Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión y ahora se enfrenta a las reticencias de su partido. De los 16 barones del PSOE, siete han mostrado su rechazo a esta financiación singular -más de la mitad-, mientras otros seis apoyan el acuerdo -siete, si consideramos, obviamente, al propio Illa- y tres -Diana Morant, Francina Armengol y Eneko Andueza- esperarán a que este acuerdo se materialice para posicionarse.

Castilla – La Mancha

Emiliano García-Page fue de los primeros en pronunciarse tras el acuerdo entre Sánchez y ERC. El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado de «obsceno» el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC porque «rebasa todos los límites y afecta al bolsillo de la gente». «El pacto con ERC ni me vincula como presidente ni me representa como socialista. El PSOE se fundó para combatir la desigualdad. Estoy convencido de que mi partido no va a avalar este acuerdo», ha dicho el líder del PSOE castellanomanchego.

Extremadura

Este mismo jueves, el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado públicamente a Sánchez que convoque el Consejo de Política Federal, donde están representados todos los dirigentes territoriales, para que «al igual» que se hiciera con la Declaración de Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, tengan la oportunidad de dialogar y de definir la postura en cuanto a la financiación autonómica, un tema «tan trascendente».

«Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido, y también para España, y lo creo honestamente porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar, para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro», ha sentenciado Gallardo.

Aragón

Javier Lambán ha defendido que la concesión tributaria para la Generalitat supone «una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles». «Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible», ha añadido a través de sus redes sociales. El secretario general del PSOE aragonés se ha sumado a la convocatoria planteada por Gallardo y pide a Sánchez analizar y debatir los acuerdos con ERC. «Las Cortes de Aragón muestran su rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado de Cataluña, al margen del régimen general, cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha señalado.

Andalucía

El secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, también se suma a la lista de barones que no ve con buenos ojos el concierto económico que Sánchez ha regalado a ERC. «Un acuerdo para Cataluña no puede perjudicar a Andalucía. No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho», señalaba Espadas.

Castilla y León

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado estar «tranquilo» tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas «no se llevarán a cabo», al tiempo que ha trasladado su rechazo a que haya una financiación singular para Cataluña que perjudique a Castilla y León.

Madrid

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha considerado, tras el acuerdo alcanzado el lunes entre ERC y PSC, que el modelo de cupo para Cataluña «no es el ideal» mientras que ha defendido un modelo basado en la «cohesión, de proyecto común, de igualdad» que son «los valores socialistas».

Asturias

El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, ha rechazado también este miércoles el cupo catalán. El portavoz y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado que el Ejecutivo asturiano se opone a «la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común a través de un concierto fiscal», ya que ello supondría «una merma de los recursos del Estado en su conjunto y un límite a la solidaridad».

Baleares, C. Valenciana y País Vasco

Otros tres barones del PSOE han preferido ser cautos y no posicionarse claramente. Diana Morant tiene una de las posiciones más difíciles: por un lado, su cargo como ministra le ha llevado a decantarse a favor del pacto pero, la amenaza de Compromís de retirar su apoyo al Gobierno si no replica este pacto con la Comunidad Valenciana, hace temer a la socialista por la pérdida de votantes en la región. Por este motivo, la ministra de Ciencia y Universidades ha preferido esperar a conocer los pormenores del acuerdo antes de posicionarse definitivamente. Una línea que también han seguido Francina Armengol y Eneko Andueza.

Apoyos de Sánchez

Después de que ERC anunciara este preacuerdo el lunes, varias federaciones autonómicas han salido al rescate de Pedro Sánchez. De este modo, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha defendido el acuerdo sosteniendo que «el Gobierno de Illa en Cataluña será bueno para España y para Cantabria», a la par que ha señalado que el PSOE es «un partido de mayorías y de acuerdos» y que nuestro país «requiere de política con altura de miras».

En el caso del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado que se le otorgue a Cataluña una «financiación singular» al asegurar que es una demanda que los socialistas gallegos reclaman para Galicia. Por su parte, el secretario general de los socialistas murcianos, Pepe Vélez, considera que el pacto con ERC es «el triunfo del acuerdo y una buena noticia para España porque seguirá mejorando la situación en Cataluña y, de esta forma, fortaleciendo el país».

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, señala que «el acuerdo en materia de financiación que se ha hecho entre el PSC y ERC se basa en el principio de solidaridad» y ha mostrado su «respeto» hacia este acuerdo, un respeto que también ha pedido para el sistema de Convenio Económico entre Navarra y el Estado.