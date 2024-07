Felipe González sobre el acuerdo del PSOE con ERC: «Me siento muy muy cerca de Page y Lambán»

El ex presidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado muy crítico con el acuerdo alcanzado por el PSC con ERC para investir a Salvador Illa como el próximo presidente de la Generalitat. Los separatistas votarán a favor del dirigente socialista a cambio de que Cataluña recaude todos los impuestos. González ha recalcado que sobre en este asunto se siente «muy muy cerca» y «muy solidario» con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y con el ex presidente de Aragón Javier Lambán. Page y Lambán han sido los dos dirigentes del PSOE más críticos con este acuerdo con los independentistas.

«Me siento muy muy cerca de García Page, de Lambán, de Gallardo en Extremadura y de algunos otros dirigentes. Muy muy cerca y muy solidario», ha sostenido Felipe González en declaraciones a la Agencia Efe al ser preguntado sobre el acuerdo con el PSC con ERC, así como sobre la situación en Venezuela tras el pucherazo perpetrado por el dictador Nicolás Maduro. González ha sido uno de los rostros del PSOE que más han arremetido contra Pedro Sánchez por sus pactos con los separatistas, como la Ley de Amnistía que le permitió continuar en La Moncloa. Ahora vuelve a criticar al partido que lideró en su momento por el pacto con ERC para investir a Salvador Illa, un acuerdo que el PSOE sigue escondiendo en público.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha sido uno de los líderes territoriales del PSOE más duros a la hora de pronunciarse sobre el acuerdo de ERC con el PSC. Page lo ha calificado de «grave atentado a la igualdad» este miércoles durante una declaración institucional en la sede del Gobierno regional. «El cuerdo con ERC no me representa y espero que el PSOE no lo tolere, yo no lo puedo tolera», ha resaltado sobre el pacto que permitirá a Cataluña gozar de un concierto económico que rompe la solidaridad fiscal establecida hasta ahora. «Hasta aquí», ha sostenido Emiliano García-Page.Cabe recordar que sus diputados en el Congreso, hasta ahora, siempre han votado a favor de lo que ha propuesto Moncloa.

Page ha adoptado una actitud contra la actual dirección del PSOE, que lidera Pedro Sánchez, esgrimiendo que «el independentismo se fundó para romper España, pero el PSOE se fundó para promover la desigualdad, no para ampararla y promoverla». En una comparecencia sin preguntas, el presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado que hay «quién deja de lado su código ideológico y sus convicciones». «Yo me he dedicado toda la vida a ganar a la derecha y por mayoría. Me alegra ser el de siempre y no voy a pedir perdón por no tener habilidad ninguna para estar cambiando permanentemente de opinión. Si piensan que me ofenden, se están equivocando», ha enfatizado.

«Hay que hacer hacer posible la investidura de Salvador Illa en Cataluña sin que la resignación y el coste lo tengan que pagar los ciudadanos de toda España y en particular el PSOE», ha resaltado. También ha advertido a la Ejecutiva Federal que «no se puede obligar al PSOE en toda España a defender lo indefendible». Emiliano García-Page ha destacado que el documento firmado por el PSC con ERC es «el mayor ejercicio de egoísmo» que se ha conocido hasta ahora, palabras que han sido secundadas por Felipe González.

«Como socialista, es inadmisible»

Por su parte, el secretario general del PSOE en Aragón y ex presidente de la región, Javier Lambán, ha sido otro de los dirigentes socialistas que han cargado con dureza contra el acuerdo del PSC con ERC. Considera «inadmisible» que su partido haya podido pactar que Cataluña recaude todos los impuestos, que también se quedará el IVA que tributan las pymes y los establecimientos turísticos.

«El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. El acuerdo con ERC es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español me resulta inadmisible», ha recalcado.