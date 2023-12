Abascal sobre el acuerdo PP y PSOE que deja a Vox fuera de las comisiones del Congreso: «Es una burla»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha publicado este sábado un mensaje a través de sus redes sociales donde lamenta el pacto entre PP y PSOE para repartirse las presidencias de las comisiones en el Congreso. El dirigente del partido conservador considera este acuerdo como «una burla inaceptable» a todos los españoles.

«Parece que los pactos que ofreció el PP al PSOE en la última campaña electoral siguen vigentes. Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros. Como si no hubiese un acuerdo que liquida la separación de poderes y la igualdad entre españoles. Como si no pasase nada, se reparten los sillones entre el PP y el PSOE. Es una burla inaceptable a los españoles», ha escrito Abascal.

En este sentido, fuentes de Vox han revelado que la formación verde ha ofrecido «en público y en privado al Partido Popular» un acuerdo para dar una respuesta coordinada «al golpe de Sánchez» a través de un frente común en las calles, la Justicia y las instituciones. «Vox lamenta y denuncia la falta de respuesta de Génova y del grupo parlamentario popular en el Congreso», han dicho desde la formación que lidera Santiago Abascal.

Las mismas fuentes también ha denunciado «con perplejidad» que el PP proteste contra la investidura de Sánchez los domingos y que los lunes pacte con él y con Yolanda Díaz la creación de comisiones y el reparto de la presidencia de las mismas.

Vox votó en contra este martes de la reforma del Reglamento acordado por PP, PSOE y Sumar para adaptar las comisiones legislativas del Congreso a la nueva estructura del Gobierno, un trámite habitual. Para los de Abascal, la creación de hasta 23 comisiones (el nuevo Ejecutivo de Sánchez tiene 22 ministerios) por suponer un «derroche» para los españoles. «No podemos comprender que ustedes acuerden crear comisiones, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción con el Gobierno que va a condonar 15.000 millones de euros a los corruptos separatistas y que va a hacer que lo paguemos todos los españoles», lanzó al PP la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Vox planteó que en lugar de 31 comisiones (incluyendo aquí las no legislativas), el Congreso sólo contase con 16.

Una «estrategia conjunta»

Por su parte, Santiago Abascal lamentó también este miércoles que las apelaciones de Vox al PP hasta ahora para acordar una «estrategia conjunta» frente al desafío de Pedro Sánchez han «caído en saco roto». Es más, el líder de Vox señaló que desde su partido asisten «atónitos» a «cómo el PP denuncia el golpe a la Constitución los domingos en las calles y el lunes llega a acuerdos con los grupos parlamentarios Socialista y Sumar para la constitución de las comisiones en el Congreso». Fuentes del Grupo Popular justifican su voto favorable subrayando que el Congreso «tiene que ponerse ya en marcha» conforme a la estructura del Gobierno, «como ha sido costumbre». La reforma del Reglamento para esa actualización de comisiones requería mayoría absoluta.

Así, el Pleno de la Cámara aprobó el miércoles por 311 votos a favor y 33 en contra (los de Vox) la creación de 23 comisiones legislativas (Constitucional; Asuntos Exteriores; Justicia; Defensa; Hacienda y Función Pública; Presupuestos; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible, Educación, Formación Profesional y Deportes; Trabajo Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Industria y Turismo; Derechos Sociales y Consumo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Comisión de Vivienda y Agenda Urbana; Cultura; Economía, Comercio y Transformación Digital; Sanidad; Ciencia, Innovación y Universidades; Cooperación Internacional para el Desarrollo; Igualdad y Juventud e Infancia). Estas comisiones se constituirán la próxima semana.