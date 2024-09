Ábalos entrega a la Audiencia un informe pericial que desacredita la auditoria «sesgada» de Puente

José Luis Ábalos ha entregado este viernes al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia un informe pericial que desacredita la polémica auditoria del Ministerio de Transportes impulsada por su sucesor, Óscar Puente, por ser «sesgada». Tal como ha podido saber OKDIARIO, el ex ministro ha pedido al juez Ismael Moreno personarse como «perjudicado» en las diligencias contra su ex asesor Koldo García por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

La abogada de Ábalos traslada que el ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ahora diputado de las Cortes Generales en el Grupo Mixto «está resultando afectado por el cúmulo de informaciones, aparecidas en los medios de comunicación audiovisuales, escritos, así como en redes sociales, en las que se incorporan, según se ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado, información extraída de informes policiales y eventualmente documentación obrante en la causa».

«Dentro de dichas filtraciones destacan fundamentalmente informes de la Unión Central Operativa (UCO), en los que a través de significados signos de llamadas de atención, se determina la prioridad y relevancia de determinados correos electrónicos que sistemáticamente han aparecido en los medios», agrega la letrada.

Por otra parte, dice que a día de hoy la Audiencia Nacional «no ha realizado intimación o petición de información alguna a Ábalos ni por supuesto se le ha llamado en ninguna condición». No obstante, «sin estar afectado en la investigación José Luis Ábalos sigue apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa, teniendo conocimiento además que este Juzgado ha solicitado del Ministerio de Transportes, un documento elaborado por los servicios de inspección del citado Ministerio, bajo la cobertura de una pretendida auditoría, realizada en relación a la contratación y distribución de mascarillas en pandemia».

Difusión «improcedente»

Ábalos sostiene que dicho informe en principio debería tener «sólo la virtualidad de control interno a efectos de recomendar mejoras en la gestión del servicio». Pero el ministerio, dice, «ha procedido a su difusión pública y puesta en conocimiento general, sin que la orden ministerial que ordena su elaboración haya sido publicada en el BOE, circunstancia que apunta a la improcedencia de su puesta en conocimiento generalizada a través de la página web del Ministerio.

La Audiencia ha solicitado al ministerio la entrega de dicho informe a efectos de investigación de la presente causa. En ese marco, Ábalos ha solicitado informe pericial contradictorio elaborado por una perito especialista. El ex ministro lo adjunta al dirigirse al juez. Ese contrainforme «analiza y valorar la falta de metodología como auditoría, viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones que el citado informe proyecta y focaliza en su persona». OKDIARIO ha tenido acceso a esa auditoría que concluye: «El informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes. Además, las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad».

Tal como Ábalos viene subrayando en los últimos meses la auditoría ministerial de Puente «se ordena cuando el Tribunal de Cuentas ya había emitido informe de fiscalización sobre la operativa en la compra de mascarillas durante la pandemia, con el resultado final de que no se encontró ilegalidad alguna, y que las eventuales incorrecciones en las contrataciones estaban justificadas por el Real Decreto del Estado de Alarma, y la perentoriedad en la necesidad de material».