Ábalos ve en Marlaska su bestia negra: denunciará ser víctima de un delito de «revelación de secretos»

José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Fomento, hombre fuerte de Sánchez en el PSOE y en el Gobierno, ha decidido denunciar ser víctima de un delito de «revelación de secretos» y, con esa denuncia, apunta directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según explican a OKDIARIO fuentes muy próximas a Ábalos, éste considera que los hechos que ha sufrido evidencian que en ese delito habría sido necesariamente partícipe el Ministerio del Interior, «por acción o por omisión». Trascendieron datos íntimos y especialmente sensibles en el ámbito de la privacidad, como la dirección de domicilios de Ábalos o correos electrónicos que había enviado cuando era ministro.

La denuncia la presentará José Luis Ábalos ante la Fiscalía este miércoles a primera hora de la mañana. Después tiene previsto informar de ello a los periodistas en el Congreso, en rueda de prensa convocada al efecto.

Según las fuentes citadas, el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE no dirigirá expresamente su denuncia contra Interior. Pero la exposición de hechos –y la convicción personal que traslada a su entorno– sí apuntan contra el ministerio que dirige Grande-Marlaska. «Existe el convencimiento de que la filtración de esos datos de carácter íntimo y personal se filtraron bien con el consentimiento de la cúpula de Interior o, como mínimo, con la dejadez de dicha cúpula». De ahí que se habla de responsabilidad por «acción u omisión».

Los datos que trascendieron aparecían en documentos que se recopilaron durante la confección del sumario del caso Koldo, que investiga el presunto entramado de corrupción que habría trabado el asesor ministerial Koldo García con empresarios amigos. Esos datos personales, privados, del ex ministro Ábalos aparecían en esos documentos del sumario, pero no fueron incorporados a la instrucción judicial. Hay que tener en cuenta que Ábalos no está imputado y que, por tanto, esa parte de la documentación del sumario queda fuera de la investigación. De ahí que no pueda trascender nada al respecto, menos aún al afectar a datos sensibles que afectan tanto a la privacidad como a la propia seguridad del afectado, José Luis Ábalos.

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE fue defenestrado el pasado febrero por orden de Sánchez. Pese a no estar imputado en el caso Koldo ni en ninguna otra causa por corrupción, el presidente decidió activar su expulsión del partido. Se convirtió en un apestado en las filas socialistas. Llegaron a exigirle que dimitiera como diputado, a lo que Ábalos se negó. Desde entonces es diputado independiente, integrado en el Grupo Mixto del Congreso.

Este martes por la tarde, OKDIARIO recogió en imágenes el momento en el que Ábalos mantuvo una amena charla con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la atenta y partícipe mirada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fue significativo tanto el momento como el lugar: el Congreso de los Diputados y después de cinco meses en los que, repudiado por el sanchismo, a Ábalos no se le había visto en ningún momento mantener ninguna conversación con quienes se sientan en la bancada azul del Congreso, la reservada a los miembros del Gobierno.