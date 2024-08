La Fiscalía ampara a Ábalos y presenta una denuncia por revelación de secretos en el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia tras la petición del ex ministro José Luis Ábalos de investigar la presunta comisión de un delito de revelación de secretos y otro de omisión del deber de perseguir ilícitos en el marco del caso Koldo. El ex titular de Fomento presentó un escrito al Ministerio Público el pasado 24 de julio de 2024. Ahora, tal como ha podido saber OKDIARIO, el fiscal investigador del caso confirma «la interposición de denuncia, que ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid, estando pendiente de reparto».

En su denuncia por revelación de secretos y comunicaciones, el ex ministro socialista solicitaba que que se investigue a los responsables de la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno.

En ese sentido, la investigación que solicita «se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y

quienes hayan sido custodios de esta».

En el escrito remitido a la Fiscalía el pasado julio, Ábalos destacaba además que no se había iniciado «actuación alguna ni por la Guardia Civil ni por el Juzgado» para detectar «de donde provienen» las informaciones de material privado que han publicado algunos medios.

Direcciones y emails

Según fuentes cercanas a Ábalos consultadas por OKDIARIO, el ex dirigente socialista considera que en estos hechos el Ministerio del Interior habría estado involucrado, ya sea «por acción o por omisión». Entre los datos que se han filtrado figuran algunos sensibles, como la dirección de sus domicilios o correos electrónicos remitidos durante su tiempo como ministro.

Aunque Ábalos no dirigió explícitamente su denuncia contra Interior, la descripción de los hechos y su convicción personal apuntan claramente al ministerio encabezado por Grande-Marlaska: «Existe la convicción de que la filtración de esos datos de carácter íntimo y personal se produjo con el consentimiento de la cúpula de Interior o, al menos, con su negligencia». De ahí la mención a la responsabilidad «por acción u omisión».

Los datos filtrados se encontraban en documentos recopilados durante la investigación del caso Koldo, que examina el presunto entramado de corrupción relacionado con Koldo García, asesor ministerial, y empresarios cercanos. Aunque esos datos personales de Ábalos aparecían en los documentos del sumario, no fueron incorporados a la instrucción judicial. Cabe recordar que Ábalos no está imputado, por lo que esa parte de la documentación debería haberse mantenido confidencial, especialmente debido a la naturaleza sensible de la información que afecta tanto su privacidad como su seguridad.

El pasado febrero, Ábalos fue destituido por orden de Sánchez, a pesar de no estar imputado en el caso Koldo ni en ninguna otra causa por corrupción. A raíz de esto, se convirtió en una persona non grata dentro del PSOE, e incluso se le exigió que dimitiera como diputado, petición a la que se negó. Desde entonces, es diputado independiente, formando parte del Grupo Mixto en el Congreso.

Marca distancias

En este marco, sabiendo que la Fiscalía le ha amparado, Ábalos ha expresado su descontento con la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes en relación con caso Koldo. En esta auditoría se le atribuye la orden de duplicar la compra de mascarillas a la trama vinculada con su entonces asesor, Koldo García Izaguirre. Ábalos ha advertido que, a partir de ahora, votará en el Congreso «en conciencia», lo que sugiere que podría dejar de apoyar al PSOE. «Más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, lo cual está prohibido por la Constitución», ha declarado.

El ex ministro dice que no esperaba esa actitud de su partido y afirma que el informe debería haber sido encargado por un juez, o al menos el Ministerio debería haber informado a la autoridad judicial que investiga el caso en la Audiencia Nacional. Tacha a Puente de «justiciero» y cree que ha habido una «actitud hostil e intencionada» por parte de los socialistas, una postura que, según él, no alcanza a comprender. «Es absurdo que quien es parte pretenda ser juez», sentenció.

Así, Ábalos ha dado un paso más, sugiriendo que podría dejar de votar alineado con el PSOE en el Congreso. Advirtió que, a partir de ahora, el Gobierno «no podrá dar por seguro» su apoyo, incluyendo temas como el concierto económico para Cataluña, y que tomará sus decisiones «en conciencia» según cada tema. «Iremos viendo cada caso», detalla y promete alinearse con el programa electoral del PSOE: «No voy a entrar en una situación ni de contradicción ni de represalia».