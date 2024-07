Ábalos se plantea denunciar al ministerio de Marlaska por «revelación de secretos» en el ‘caso Koldo’

El ex ministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, señala al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska como máximos responsables de la filtración de datos sobre su persona. El que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, el hombre que negoció con los grupos minoritarios la moción de censura que le llevó al Palacio de La Moncloa, se plantea denunciar a Interior por «revelación de secretos». El ex ministro hace días que trabaja junto a sus abogados en esta denuncia que podría presentar en breve.

Ábalos, ahora diputado del grupo mixto tras ser suspendido cautelarmente de militancia al negarse a abandonar su escaño sin estar imputado, considera que «por acción o por omisión» Interior es el responsable de la «revelación de secretos» en todo lo que afecta a él del secreto de sumario del caso Koldo. Cabe recordar que pese a las múltiples veces que la investigación de la Guardia Civil le cita en sus pesquisas, el juez que instruye la causa no ha encontrado indicios para proceder a su imputación.

El diputado valenciano considera que se ha podido producir un «posible rastreo sin aval judicial sobre mi persona y mi entorno personal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sin tener en cuenta mi condición de diputado en Cortes Generales y, por tanto, como cargo aforado». Algo que considera «inadmisible» y que, de ser así, obligaría a dirimir responsabilidades por parte de aquellos que han dado la orden o han permitido que ocurriera.

El que fuera secretario de Organización del PSOE, ahora repudiado por gran parte de sus compañeros de partido, que pusieron en él un cortafuegos para que el caso Koldo no les afectase más, denuncia que se ha producido «remisión por la Guardia Civil de un archivo con documentos y correspondencia que forman parte de una instrucción judicial que no es pública». Ábalos recuerda, además, «que dichos documentos revelados no están relacionados con el objeto mismo de la instrucción».

Preguntas al Gobierno

Este martes como diputado del Grupo Mixto Ábalos preguntó al Gobierno, en concreto al ministerio de Marlaska, «si ha existido o existe una investigación extrajudicial» sobre su persona y ha cuestionado en este sentido al Ejecutivo si tiene conocimiento de que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) hayan rastreado sin aval judicial en las bases de datos sobre sus datos personales o familiares.

El exministro Ábalos asegura que desde el 2020 sufre «una campaña de acoso y derribo» vinculada a una «vulneración» del derecho a la vida privada por parte de «medios vinculados a la derecha mediática, que suelen hacer referencia a fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» bajo la dirección de Marlaska.

Ábalos ha dirigido hasta cinco preguntas al Gobierno, entre ellas, si se tiene conocimiento de consultas en bases de datos a las que puedan acceder las FCSE sobre sus datos personales o de sus familiares. En este sentido, ha solicitado un informe sobre dichas búsquedas en caso que se estén realizando. El exdiputado socialista ha vinculado esta cuestión a «ciertas prácticas ilegales de espionaje a un buen número de diputados de Podemos» por parte de la «Policía Patriótica» que se han podido conocer por la prensa.

«Sin transparencia, ni un cumplimiento riguroso de la ley y la protección de los derechos amparados por nuestra Constitución, no se puede hacer frente a una regeneración democrática efectiva a la vez que mantener la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de unas instituciones fuertes que favorezcan la convivencia y el desarrollo social», expresó en un mensaje en sus redes sociales.