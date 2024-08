Puente entrega a la Audiencia Nacional la auditoría que cerca a Ábalos por los contratos del Covid

Se recrudece la guerra del PSOE con su antiguo jefe de organización, el ex ministro José Luis Ábalos. El equipo del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado en las últimas horas ante la Audiencia Nacional la auditoría que deja seriamente comprometido a su antecesor en la cartera de Fomento. Ese documento sitúa a Ábalos como responsable de aumentar la cuantía de un contrato millonario firmado durante la pandemia de covid-19 a favor de la trama de la controvertida empresa Soluciones de Gestión SL, la principal señalada en el caso Koldo por el desvío de comisiones millonarias.

Este informe fue solicitado por el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional este miércoles. Ahora, tal como ha podido saber OKDIARIO, el documento ha sido entregado. Así consta en una providencia del magistrado instructor, consultada por OKDIARIO, en la que se refleja: «En Madrid, a 30 de agosto de 2024. Se da por recibido el anterior oficio de la UCO aportando informe requerido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en fecha 28, incorpórese a la presente causa para conocimiento de las partes y a los efectos oportunos».

El juez detalla que dicho informe ya consta en el sumario y en la plataforma judicial electrónica Cloud [nube, en su traducción al español] para el posible acceso inmediato por las partes personadas. Igualmente, el magistrado informa de la forma de recurrir esa prueba: «Modo de impugnación: mediante recurso de reforma en el plazo de tres días ante este Juzgado».

Recursos

En este sentido, cabe destacar que fuentes jurídicas ya avanzan que se va a tratar de desacreditar ese documento. Lo podrían hacer los actuales imputados del caso y, fuera del procedimiento, el propio José Luis Ábalos –que no está actualmente imputado en este caso– ya ha avanzado públicamente que va a encargar un peritaje para tratar de desmontar ese informe ministerial. «Más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución», ha expuesto el ex ministro y ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso que ha avisado de que a partir de ahora no hará seguidismo total a las directrices del PSOE a la hora de votar asuntos como el polémico concierto fiscal propio para Cataluña.

Ábalos tachó a Puente de «justiciero» y de tener «una actitud hostil e intencionada» contra él. «Es absurdo que quien es parte pretenda ser juez», ha afirmado el ex titular de Fomento. En este contexto, cabe recordar que el juez se está planteando llamar a Puente como testigo. Ha consultado a la Fiscalía si le parece oportuno.

«Cortafuegos»

En este contexto, el Partido Popular cree que Ábalos va a «tirar de la manta» con el caso Koldo tras la difusión de la auditoría de Puente encargada, dicen Miguel Tellado, para «responsabilizarle de todo». «Ábalos actuaba de acuerdo con el resto del Gobierno, y hay una línea continua entre el señor Koldo, el señor Ábalos y el señor Pedro Sánchez», ha expuesto el colaborador de Alberto Núñez Feijóo. Según el PP, el Gobierno quiere «levantar un cortafuegos» alrededor de Pedro Sánchez responsabilizando «única y exclusivamente» a Ábalos de la trama.

En todo caso, llama la atención que la Audiencia Nacional permite, por el momento, que la Abogacía del Estado defienda a un alto cargo investigado en el caso Koldo y sea acusación a la vez. Según una providencia fechada a 21 de agosto y en posesión de este periódico, la Audiencia ha aprobado que la Abogacía del Estado actúe en defensa de Jesús Manuel Gómez García, ya ex subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. Las acusaciones populares ejercidas por la asociación Liberum y los partidos políticos Vox y PP se oponen a este extremo. También la Fiscalía Anticorrupción alertó de la posible «incompatibilidad» en que la Abogacía defendiese al hasta ahora número 3 de Transportes. En concreto, el Ministerio Público avisó al juez de que la situación se produciría si también se persona como acusación por presuntos los delitos fiscales cometidos por la trama.

El juez que ha asumido el caso Koldo durante el periodo vacacional de agosto en la Audiencia ha dado luz verde a que la Abogacía del Estado defienda a Jesús Manuel Gómez. El juez José Luis Calama también ha solicitado a la Abogacía del Estado que aporte la autorización de la Dirección General de lo Contencioso que habilita a la Abogacía del Estado para asumir la defensa del investigado Jesús Manuel Gómez. La providencia recoge además que la Agencia Tributaria tendrá que determinar la existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal de 2020 por parte de las personas físicas y empresas investigadas.

Comisiones