Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la firma que coordinó el pelotazo de mascarillas del caso Koldo, obtuvo ganancias por 1,18 euros por cada una de las mascarillas que le endosó al Gobierno de Canarias del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los comisionistas compraron las mascarillas FFP2 por 1,32 euros a un intermediario que las traía de China y las colocaron a 2,5 euros, con un sobreprecio del 90%. El de Canarias, con 12 millones de euros acumulados en varios contratos públicos, fue uno de los mayores pelotazos de la trama.

Un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada muestra al detalle las compras y ventas que ejecutó Soluciones de Gestión durante las primeras semanas de la pandemia. Las que congregaron los mayores contratos públicos a los que accedió el entramado empresarial desvelado en el llamado caso Koldo.

En los estadillos que acompañan a ese informe se muestran las compras que esta sociedad realizó a otra firma que hizo de intermediaria con los fabricantes chinos, denominada Gama Global Trading SLU. En esos documentos puede comprobarse cómo esta empresa adquiría las mascarillas en china a un precio de 1,25 dólares -en aquel momento, el valor del euro era prácticamente el mismo que el del dólar-. Y luego las vendía a Soluciones de gestión a 1,32 euros. Es decir, un margen por unidad de 7 céntimos.

En cambio, era en el último paso de la sucesión de proveedores e intermediarios donde el precio de las mascarillas se disparaba: de Soluciones de Gestión al Gobierno de Canarias, a Baleares, al Ministerio de Transportes o al de Interior. Por ese último trámite, las mascarillas sumaban 1,18 euros a su valor y se vendían a 2,5 euros la unidad. Un 90% del sobrecoste que iba a engrosar los beneficios de los implicados en la trama Koldo.

De hecho, en posteriores compras se aumentaría ese margen de beneficio, ya que la firma las comenzó a pagar a 1,29, tres céntimos más baratas. Pese a ese descuento, a Interior se las colocaron a 3,27 euros, siendo el de Fernando Grande-Marlaska el único organismo público que las pagó más caras que el resto.

En total, la trama Koldo colocó unos 22,5 millones de mascarillas por valor de 53 millones de euros, siendo los de Transportes y los de la Canarias de Ángel Víctor Torres los contratos «más importantes», según destaca la Agencia Tributaria en sus informes incorporados al sumario.

Torres con Koldo García y José Luis Ábalos.

Mascarillas fake con fondos UE

El Gobierno de Canarias de Torres, además, cargó a la Unión Europea una partida de mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión SL -empresa para la que intermediaba Koldo García- que no cumplían con los requisitos de calidad exigidos. El Ejecutivo autonómico socialista rectificó el pago inicial para acabar financiándolo con los fondos europeos para la pandemia, pese a que las mascarillas eran defectuosas.

Según se detalla en la abundante documentación de este expediente -al que ha tenido acceso OKDIARIO-, el 22 de abril de 2020 el Gobierno canario de Torres formalizó un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión, a un precio unitario de 2,50 euros. Apenas un día después, la empresa hizo la primera entrega.

Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias revisó las mascarillas y advirtió, en sendos informes de 27 de abril y 24 de julio de 2020, que una partida no podía considerarse «apta para su uso sanitario como FFP2». En concreto, el número de mascarillas afectadas ascendía a 837.800 unidades, valoradas en 2.094.018,50 euros.

El 22 de julio, el Gobierno canario de Torres comunicó a Soluciones de Gestión, la firma del caso Koldo, que parte de las mascarillas que había hecho pasar por FFP2, las consideradas de más alta protección y capacidad de filtrado, no cumplían los requisitos y no eran «compatibles» con la «eficacia de filtración frente aerosoles».

Escándalo en Baleares

Por otra parte, el Govern de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, admitió que pagó los 3,7 millones por las mascarillas fake «independientemente del resultado de los análisis» sobre su calidad, su estado, o si cumplían o no con la normativa sanitaria. Un extremo éste que se demostró que no se daba, una vez adquiridas, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos.

«Se nos planteó tener un stock de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis». Así se indica en el informe del subdirector de la Central de Compras y Logística, Antonio Mascaró, fechado el 6 de julio de 2023 (último día de Francina Armengol al frente del Govern balear) reclamando tres años después a la compañía, una indemnización de 2,6 millones, y no de 3,7 que era lo pagado. Un total de 1,1 millones menos que lo pagado y que era la diferencia de valor entre las mascarillas FFP2 ofrecidas y las quirúrgicas enviadas.