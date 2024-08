El juez del ‘caso Koldo’ pregunta al fiscal si debe llamar a Puente como testigo y le pide la auditoría

El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha consultado a la Fiscalía sobre la posibilidad de citar a declarar como testigo a Óscar Puente, actual ministro de Transportes. El magistrado ha emitido varias resoluciones entre este miércoles y jueves en respuesta a los escritos de la acusación que ejerce la Asociación Liberum. El instructor acepta, por otro lado, solicitar la incorporación de la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes que tanto ha disgustado al ex ministro del ramo José Luis Ábalos, que queda señalado por el equipo de su predecesor por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Moreno ha solicitado al Ministerio, ahora dirigido por Óscar Puente, que entregue una «copia certificada» de dicho informe.

En sus resoluciones, consultadas por OKDIARIO, el magistrado expresa que antes de confirmar que llama al ministro como testigo hay que solicitar un informe a la Fiscalía Anticorrupción. Además, ha pedido al departamento de Puente que identifique a «los funcionarios que participaron en la elaboración» del análisis interno que ha concluido en el cese de un alto cargo el el Ministerio.

Cabe destacar que esta investigación, conocida como el caso Koldo, examina las acciones de empresarios comisionistas contratados por el Ministerio para importar mascarillas durante la expansión del coronavirus. La investigación se centra en Koldo García, ex asesor del exministro Ábalos, y se está evaluando cuántos funcionarios del Ministerio están implicados. Hasta el momento, han sido imputados el ex subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, el ex secretario de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el ex director general de Adif, Michaux Miranda.

Auditoría

La auditoría interna encargada por el Ministerio de Transportes ha descubierto que el ex ministro José Luis Ábalos firmó una orden ministerial el 20 de marzo de 2020 para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, principal firma implicada en el caso Koldo. En esta orden, se duplicó la cantidad inicial de mascarillas de cuatro a ocho millones en un lapso de apenas 38 minutos.

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, se estimó la necesidad de cuatro millones de mascarillas para los primeros quince días del estado de alarma. Al día siguiente, a las 19:55 horas, se emitió una orden firmada por Ábalos para la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sin embargo, ese mismo día, a las 20:33 horas, se envió una nueva orden desde el mismo buzón, también firmada por Ábalos, que anulaba la anterior y duplicaba la cantidad de mascarillas a un máximo de ocho millones.

La auditoría señala que el entonces subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, quien fue destituido por el ministro Óscar Puente, explicó que Koldo García, asesor de Ábalos en ese momento, argumentó que el proveedor sólo suministraría ocho millones de mascarillas o ninguna. Gómez entendió que esta decisión estaba respaldada por el ministro, ya que la nueva orden fue firmada por él.

El informe critica esta modificación, subrayando que «no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de emergencia», ya que no se considera justificada la duplicación de la cantidad de mascarillas en un período tan corto. La auditoría remarca que los procedimientos de emergencia deben limitarse a lo estrictamente necesario para manejar la situación, y cuestiona la justificación de duplicar la cantidad de mascarillas cuando ya se había estimado una necesidad de cuatro millones para quince días.

El informe también destaca la «falta de control» inicial en el Ministerio, especialmente en relación con el papel desempeñado por Koldo García, quien, según se indica, dio instrucciones directas a la empresa distribuidora sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas, acciones que deberían haber sido reservadas para el órgano de contratación.

Además, la auditoría revela que García llevó 25.000 mascarillas al Ministerio, las cuales custodiaron y posteriormente retiraron, sin que quedara un registro oficial más allá del conocimiento informal de la Oficialía Mayor y del entonces Director General de Organización e Inspección. Finalmente, se informa que actualmente permanecen almacenadas en el sótano del Ministerio 238.840 mascarillas, y en un almacén en Azuqueca de Henares, unas 206.000, cuyo valor económico asciende a 1.128.559 euros.