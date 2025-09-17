Ábalos amplía su denuncia contra su ex mujer Carolina Perles tras ser acusado nuevamente de maltrato

José Luis Ábalos ha ampliado su denuncia contra El Precio de… La Corrupción, el documental emitido en Telecinco en el que su ex mujer, Carolina Perles, le ha acusado de protagonizar episodios de maltrato.

El pasado 5 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid abrió diligencias previas a raíz de una denuncia de Ábalos contra Mediaset por la emisión de un programa que daba voz a su ex mujer. El juez acordó estudiar la denuncia por un delito contra el honor.

Tras la emisión de los dos primeros episodios, el ex ministro de Transportes ha decidido ampliar la denuncia contra el programa en su conjunto y no tiene reserva alguna en emprender acciones legales contra la propia Perles.

La ex mujer de José Luis Ábalos dio a conocer distintos episodios que vivió durante los 20 años que estuvo casada con el ex ministro. También dio detalles sobre infidelidades y el divorcio que culminaron con mutuo acuerdo.

Denuncia falsa

La defensa de José Luis Ábalos también llevará a los tribunales el testimonio de Carolina Perles por denuncia falsa al considerar que se le acusa de malos tratos sólo con un informe de parte presentado en el Juzgado de Familia por el abogado de Perles.

«No hay ninguna sola prueba objetiva de lo que ha dicho, no hubo ningún protocolo de maltrato, ni hay un parte de lesiones o de ansiedad», explica Ricardo Corzo, el abogado de José Luis Ábalos.

Falso testimonio

Según ha podido saber OKDIARIO, también se les denunciará por falso testimonio por el episodio que relató sobre la celebración del 60 cumpleaños de Ábalos.

Carolina mostró fotos del evento al que asistieron miembros del Gobierno y que se realizó en uno de los restaurantes que tenía Víctor de Aldama en Madrid.

El presidente negó conocer a Aldama; sin embargo, estuvo en su restaurante en una fiesta. Además, el empresario también fue invitado a un mitín del PSOE en el que Pedro Sánchez lanzaba la candidatura socialista de Pepú Hernández como alcalde de Madrid. Allí, Koldo García les hizo una foto juntos.

Aldama también fue invitado a la sede del PSOE de la calle Ferraz durante la noche electoral. La entrada a Ferraz tenía un aforo y sólo los militantes o conocidos próximos al Gobierno podían acceder. Koldo facilitó la entrada a algunos de ellos.

La defensa del hermano de Koldo, Ioseba García, también baraja denunciar tras decir Carolina Perles en el documental que temió por su vida cuando le regalaron un coche.

Guarda pruebas

José Luis Ábalos guarda pruebas contra Carolina Perles, que podrá aportar para defenderse en los tribunales. Se tratan de vídeos, documentos e informes médicos de episodios trágicos que vivieron durante su convivencia.

Por el momento, el ex ministro no ha querido que la totalidad de estos episodios de vida privada trascendieran a los medios de comunicación.

Koldo también asegura haber sido víctima de agresiones por parte de Carolina Perles y asegura tener pruebas de ello. Perles cargó contra el ex asesor de Ábalos durante su entrevista en Telecinco.

Frenar el documental

Ábalos, tras conocer que su ex mujer iba a conceder entrevistas, trató de frenar el documental en los tribunales. El ex ministro pidió al juez como medida cautelar que se acordase prohibir la emisión de la entrevista o, en todo caso, que no se difundiera hasta que finalizase la investigación que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo.

Además, el ex ministro solicitó que se estableciera una medida de alejamiento para los periodistas y el equipo del programa de Mediaset España, así como para «la totalidad de los medios de comunicación y supuestos periodistas que permanecen día y noche en la entrada» de su domicilio.

José Luis Ábalos explicó estas peticiones a través de su perfil en la plataforma X en la que dijo que «las medidas cautelares o la necesidad de precaución no constituyen un antojo personal», sino que representan «instrumentos creados por el legislador para reducir o eliminar los riesgos del proceso judicial».

El juez tumbó las medidas cautelares solicitadas y el documental ya se ha emitido. No obstante, las diligencias previas continúan abiertas y la defensa de Ábalos ha decidido ampliar la denuncia tras escuchar el testimonio de Carolina Perles durante dos programas.