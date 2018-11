Luis Alfonso de Borbón llama “inmoral” y “cobarde” a Bono por calificar de “asesino” a Franco

Luis Alfonso de Borbón ha difundido una durísima carta pública en la que califica de “inmoral” y “cobarde” al ex presidente del Consejo de los Diputados José Bono, por sus recientes declaraciones sobre los planes del Gobierno para inhumar a Franco.

En un escrito difundido en las redes sociales, Luis Alfonso de Borbón plantea dudas sobre el cuantioso patrimonio del político socialista y alude al pasado falangista de su padre, alcalde de Salobre (Albacete) durante 16 años.

El bisnieto de Franco se dirige en los siguientes términos al ex presidente de Castilla La Mancha: “Señor José Bono: Me gustaría que le explicara al pueblo español cómo ha conseguido semejante patrimonio para tener una hípica, 12 propiedades y haber mantenido una familia de cuatro hijos… me huele mal“.

“Qué sabrá de los demás”

Luis Alfonso de Borbón afirma que José Bono es “un inmoral, un cobarde que ofende a los muertos (entre otros a su padre, un honesto falangista, alcalde de Salobre durante 16 años, y a mi bisabuelo, don Francisco Franco, militar intachable y jefe del Estado español durante 36 años) y a la historia al querer borrar el progreso al que llegó España a base de mucho trabajo y esfuerzo (déficit cero, deuda pública 9%, paro 3,7%, vivienda sin hipotecas, impuestos indirectos, 9na potencia mundial)”.

Hijo de Alfonso de Borbón y María del Carmen Martínez-Bordiú, Luis Alfonso de Borbón es el pretendiente de los legitimistas al trono de Francia. Concluye su carta en un tono de advertencia, dirigido al político socialista: “Qué tendrá escondido y sabrá de los demás, para que nadie se atreva a desenmascararle, viendo a sus compañeros-camaradas de partido en sus tribunales. Recuerdo que el tiempo pone a cada uno en su sitio”.

Su mensaje está acompañado de las siguientes etiquetas, que son toda una declaración: #justicia #tirardelamanta #caigaquiencaiga #elvallenosetoca #fuera profanadores.

Durante las últimas semanas, el ex presidente de Castilla-La Mancha se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

En una reciente entrevista en La Sexta Noche, calificó de “disparate”, “ofensa” y “vejación a la memoria” la posibilidad de que los restos de Franco abandonen el Valle de los Caídos, para acabar en la Catedral de la Almudena de Madrid.

“Un dictador, un asesino como Franco“, señaló Bono, “dio al acabar la guerra civil, en más de 30.000 sentencias su visto bueno para que fueran fusiladas personas simplemente por sus ideas políticas. Un tipo así no merece honores en una Iglesia, ni católica ni de ninguna naturaleza. La familia puede pretender lo que quiera, pero sería una ofensa y una vejación a la memoria”.