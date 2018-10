Iglesias admite en privado que hablará con el golpista Junqueras de un ‘arreglo’ con la Fiscalía

El líder de Podemos dice que acude a Lledoners desconociendo lo que le planteará el líder de ERC Desliza en una conversión informal con periodistas que el encuentro en la prisión será prolongado

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no sólo dialogará de Presupuestos este viernes con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el golpe separatista en Cataluña. También estará sobre la mesa una eventual rebaja de penas por parte de la Fiscalía, cuya máxima representante, María José Segarra, lo es a nombramiento del Gobierno de Pedro Sánchez. En una conversación informal con periodistas este jueves en el Patio del Congreso de los Diputados, Iglesias reveló que desconocía por completo el planteamiento que le formulará Junqueras, insistiendo en que el encuentro en la cárcel de Lledoners (Barcelona) se ha gestado a iniciativa del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En ese sentido, Iglesias se mostró abierto a dialogar de todo, si bien su principal objetivo es recabar el apoyo de ERC al acuerdo presupuestario que Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha cerrado con el Ejecutivo socialista de Sánchez. El secretario general de Podemos es partidario de que Junqueras, el resto de exdirigentes de la Generalitat y los ‘Jordis’ sean puestos en libertad (él los llama “presos políticos”), pero considera que su situación procesal no debería condicionar la aprobación de los Presupuestos.

En cualquier caso, el líder de Podemos reconoció en privado a los periodistas que no iba a Lledoners con ninguna previsión sobre las cuestiones a tratar, fundamentalmente porque ni Junqueras ni su entorno le habían adelantado demanda alguna. Quien sí lo hizo públicamente mientras Iglesias mantenía este corrillo con la prensa en la Carrera de San Jerónimo fue el portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardà. “Oriol Junqueras dirá a Pablo Iglesias cuál es la posición de Esquerra Republicana. No nos sentaremos en ninguna mesa de negociación. No hace falta que nos inviten si antes el Gobierno de España no hace una declaración solemne, política, instando a la Fiscalía, cosa que puede hacer porque lo permite el reglamento de la Fiscalía, a retirar las causas”, señaló Tardà en declaraciones a TV3. Más claro, imposible.

Sin límite de tiempo

En la conversación informal con los periodistas, Iglesias tampoco precisó el tiempo que estaría reunido con Junqueras en la cárcel, pero dio a entender que el encuentro de la cárcel de Lledoners sería prolongado. OKDIARIO ya informó el miércoles que la dirección de este centro penitenciario, bajo competencia de la Generalitat de Quim Torra, daría las máximas facilidades para la celebración de esta cita. Iglesias accederá a la prisión en condición de autoridad, sin límite de tiempo de la visita. Además, los dos políticos tendrán a su disposición una sala habilitada para reuniones, frente a las dependencias que se usan para las visitas rutinarias a los reos, y en la que podrán estar también asesores de ambas partes.

El régimen habitual de visitas es bien distinto y sólo permite una conversación de cuarenta minutos con el recluso con un cristal por medio y utilizando un telefonillo. Unas condiciones que habrían dificultado la negociación entre Iglesias y Junqueras.

Por su parte, el PSOE quiso desmarcarse de la visita del líder de Podemos al presidente de ERC. La portavoz del Grupo Socialista en la Cámara baja, Adriana Lastra, aseguró que no sabía “de lo que va a hablar el señor Iglesias con el señor Junqueras”, al tiempo que recalcó que “donde se pactan y se negocian los Presupuestos es en el Congreso de los Diputados con el resto de fuerzas parlamentarias”.