El manifiesto de la comida del G-8: “Apoyamos a Casado orgullosos del PP y por la unidad de España”

El manifiesto de la comida de los ministros del G-8 en apoyo a Pablo Casado se resumen en esta frase: “Apoyamos a Casado, orgullosos de nuestro partido y por la libertad la unidad de España”.

Han comido con el joven dirigente del PP los exministros María Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido y Juan Manuel Soria.

Los ocho han mostrado su apoyo al candidato a presidir el PP “por la unidad de España, por la democracia y por la libertad”.

No contra Soraya Sáenz de Santamaría, ni contra ningún otra persona. Lo han hecho en medio de una fuerte expectación por su reunión. Y es que en la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno no ha sentado nada bien que un grupo de hasta ocho ex ministros de los Gobiernos de Rajoy hayan mostrado su respaldo sin fisuras a Pablo Casado.

El manifiesto es constructivo. En favor de España y de las medidas que siempre han hecho ganar al PP.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, señala lo siguiente:

“Ministros del gobierno del PP:

Los abajo firmantes, militantes del PP, manifiestan por el presente comunicado su apoyo a la candidatura a la Presidencia del PP encabezada por Pablo Casado.

Esta candidatura representa la renovación y la experiencia necesarias que precisa hoy nuestro Partido, así como su consolidación como proyecto político más fuerte, más unido y ganador en España.

Esta candidatura integra a cinco de los seis candidatos que se presentaron en la primera vuelta, demostrando una alta capacidad de integrar a una amplia mayoría de los militantes que votaron en la primera fase del proceso.

Esta candidatura presenta un proyecto político ilusionante en defensa de la democracia, la Libertad y la unidad de España.

Orgullosos de nuestro Partido, de nuestros Gobiernos e ilusionados con nuestro futuro“.

Firman:

María Dolores de Cospedal

Jose Manuel García-Margallo

Jorge Fernández

Isabel García Tejerina

Rafael Catala

Dolors Montserrat

Juan Ignacio Zoido

José Manuel Soria

La comida levantó ampollas en la otra candidatura. Y es que Soraya empezó la campaña presentándo su lista de aspirantes como el equipo que aglutinaba a los ministros de Rajoy. Y así lo era, al principio. Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal, Fátima Báñez e Íñigo de la Serna representaban la mayor esencia de miembros del Consejo de Ministros que hasta momento se presentaba en ningún equipo.

Pero esa situación ha cambiado diametralmente hasta el punto de que, en estos momentos, es precisamente la candidatura de Pablo Casado la que acumula un mayor número de ex ministros con experiencia directa de Gobierno.