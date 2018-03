Podemos es, con IU, el único partido nacional que apoya la huelga feminista del 8-M en su totalidad. Su líder, Pablo Iglesias, procura mostrarse en público como firme defensor de la causa feminista. No obstante, en su historial cuenta con varios episodios machistas que contradicen su discurso a favor de la igualdad de género.

Un cartel del 8-M sin ninguna mujer

Hace dos años, la formación morada lanzó varios carteles en redes sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer bajo el lema ‘Un país con nosotras. Ni una menos’. En uno de ellos, aparecía el propio Pablo Iglesias en solitario, sin ningún rostro femenino de su partido que le acompañara, a pesar de que se tratase de reivindicar la igualdad de género.

“La azotaría hasta que sangrase”

La relación de Iglesias con los periodistas críticos con su gestión siempre ha sido complicado. Mariló Montero, presentadora de televisión, realizó unas declaraciones de 2014 en las que cargaba contra el líder ‘morado’: “Es un hombre oscuro, no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ibérico. El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso”.

“La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular”, fue la réplica de Pablo Iglesias en una conversación de Telegram en la que estaban presentes otros miembros de su partido como Juan Carlos Monedero. “Soy un marxista algo perverso convertido en psicópata”, remataba el mandatario podemita.

Le guiñó un ojo a una periodista

Otra periodista que sufrió la actitud machista de Iglesias fue Pilar Gómez, subdirectora de La Razón. En plena tertulia política en ‘Al Rojo Vivo’ en la que estaban presentes ambos, el líder de Podemos le guiñó un ojo a Gómez. “Lo de guiñar el ojo… ¡de qué va esto!”, se quejaba la periodista, al tiempo que tildaba este gesto de “rancio” y “machista”.

“Pues a mí personalmente no me gusta que me guiñen el ojo ¿lo puedo decir o no? Pues sí, me ofende, al igual que a él le ofende que yo le trate de tú o de usted, a mí no me gusta. Me molesta que en un debate político me guiñen un ojo”, sentenciaba la periodista para dejar clara su postura al líder de Podemos.

“¡Qué bonito abrigo de piel llevas!”

En una rueda de prensa en el Congreso , Pablo Iglesias se burló de una periodista que le había preguntado si su decepcionante resultado electoral afectaba a sus intenciones de pacto de Gobierno. “¡Qué bonito abrigo de piel llevas!”, se limitó a declarar el dirigente podemita para evitar responder a la pregunta de Ana Romero.

Levy “se calienta”

Pero las periodistas no han sido las únicas víctimas del machismo de Iglesias. También lo han sido las dirigentes de otros partidos políticos como Andrea Levy, la vicepresidenta de Estudios y Programas del PP. Durante la investidura fallida de Pedro Sánchez, el líder podemita manifestó que Levy “se calienta” con el diputado de su partido Miguel Vila.

El secretario general de Podemos manifestó que ofrecía su despacho en el Congreso para que “ambos se conozcan mejor”. Ridiculizando la condición de mujer de la ‘popular’, el tono jocoso de Pablo Iglesias fue en aumento hasta confesar que se sentía “preocupado” ya que se ve incapaz de “controlar la virtud de sus diputados” y que ante ese contexto lo único que puede hacer es “facilitar su despacho”.

Iglesias realizaba este alegato en el estrado del Congreso de los diputados, a la vista de todo el mundo, para intentar justificar su rechazo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

“La única fuerza de Botella es su marido”

Ana Botella, la que fuese alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, también estuvo en el blanco de los ataques machistas de Pablo Iglesias. El líder podemita menospreciaba los logros de Botella y señalaba que llegó a la Alcaldía de la capital por ser esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

“Es una pena que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a las mujeres valientes. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación…y además de belicista, es una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido”, destacaba Iglesias en una tertulia de La Sexta Noche.

“La loca esa”

Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea de Madrid, también ha sufrido los ataques machistas de Iglesias. “La loca esa”, fue el insulto que utilizó Iglesias para referirse a Adrados en una grabación revelada por OKDIARIO.

En esta grabación, el líder podemita y su portavoz en la la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, criticaron sin piedad a la presidenta de la Cámara autonómica durante el World Pride del año pasado. “La orca desencajada”, fue otra de las lamentables acusaciones que utilizó Ruiz-Huerta para referirse a Adrados.

Entre sus discursos de tolerancia hacia el colectivo LGTBI, los colegas de partido dejaban hueco para hablar sobre sus mociones de censura fallidas. Ruiz-Huerta fue la candidata para sacar del gobierno regional a Cristina Cifuentes; Iglesias se presentó sin apoyos para arrebatarle la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy.

No le negó a Cifuentes que sea machista

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, salió al paso para frenar a Iglesias al tildarle a él y al resto de dirigentes de Podemos de “machistas”.

“La señora Cifuentes muestra mucha preocupación por nosotros y es normal, porque le vamos a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid”, limitó a declarar Iglesias en una entrevista, sin desmentir en ningún momento las palabras de Cifuentes.

Iglesias optó por hacer campaña de cara a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en 2019 en lugar de contestar directamente a las afirmaciones de la dirigente del PP. “Para hablar de machismo, el PP está deslegitimado”, indicaba Iglesias.

Se dirigía a sus alumnas por su físico

La actitud machista de Iglesias no viene de ahora. En su época de profesor en la Universidad Complutense de Madrid se dirigía a sus alumnas por sus rasgos físicos, mientras que a los chicos les llamaba por su nombre. Así lo revelaban referencias recogidas en el blog de Colectivos de Jóvenes Comunistas de su Universidad.

La bitácora de estudiantes comunistas publicó en febrero de 2014 una entrada titulada [Somosaguas] Lo que no sabes de los líderes de Podemos. Ni Juan Carlos Monedero ni Pablo Iglesias salían bien parados por diversos motivos. Uno de ellos era el retrato de ambos en el que se les presentaba como machistas. En el caso del secretario general de la formación morada se dice de él:

“También sabemos que Pablo Iglesias en sus clases se dirige a las alumnas, no por su nombre o apellido cómo sería lo lógico, sino por sus rasgos físicos o diminutivos, actitud machista que choca frontalmente con el aparente feminismo del que hace gala en la televisión”, recogía una de estas referencias.

Así, las chicas podían ser “rubita” o incluso “gordita”. De hecho, este blog aseguraba que si una mujer era poco agraciada lo destacaba en el apodo usado para referirse a ella.

No supo responder a Eduardo Inda

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, le preguntó a Iglesias en una tertulia en La Sexta noche por varios de estos episodios machistas. El mandatario podemita fue incapaz de responder al director de este medio con argumentos y escapó por la tangente.