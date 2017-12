El hombre que acompaña a Carles Puigdemont desde su huída a Bélgica el pasado 29 de octubre, Josep Maria ‘Jami’ Matamala, hace años que se dedica a los negocios en Gerona, después de un breve paso por la política municipal que le propinó el encontronazo con bronca incluida con un Puigdemont por entonces jefe de redacción de El Punt Avui.

Aquello les convirtió inseparables. Hasta hoy, Matamala ha acompañado a Puigdemont en su periplo por Bélgica, llegando incluso a pagar alguna de sus facturas.

Entre los negocios del empresario gerundense está la Llibreria Les Voltes, que dispone de una fundación en defensa del catalán con el mismo nombre, y que fundó su padre Feliu Matamala, hace ya cincuenta años. En el escaparate de la librería, situada justo al lado del edificio del Ayuntamiento de Gerona -que Puigdemont presidió durante años-, este miércoles solo había libros independentistas y enciclopedias para niños que explican la historia de Cataluña desde la óptica de la ilustradora y candidata de Junts per Catalunya en las últimas elecciones, Pilarín Bayés.

Entre la mesa de exposición de los libros, presidida por una gran bandera estelada, se encuentran ejemplares de ‘La República Possible’ del exdiputado de la CUP, Antonio Baños o ‘Els carrers seran sempre nostres’, el grito de los independentistas durante el 1 de octubre, escrito por la periodista y ex candidata a presidir la Asamblea Nacional Catalana, Liz Castro.

Los clientes también pueden comprar un ejemplar de ‘Lletra per a la batalla’ un libro de Ferrán Dalmau que hace memoria de la izquierda independentista o ‘Que no t’espanti el vent’, del concejal de la CUP, Lluc Salellas. Encima la mesa también se reparten octavillas en las que animan a denunciar “si estás cansado de que no te atiendan en catalán”.

La fundación de la librería Les Voltes, que asegura luchar por la cultura catalana, apadrinó el proyecto de constitución catalana, del ex senador y ex juez de ERC, Santiago Vidal.