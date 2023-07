El compromiso adquirido por Santiago Abascal, en entrevista con OKDIARIO, de no obstaculizar una investidura de Feijóo si el PP logra el apoyo individual de «unos pocos» diputados del PSOE, no abrirá ninguna expectativa ya que el PP ha descartado explorar esta vía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha saludado que Vox esté dispuesto a no obstaculizar la investidura del candidato del PP pero ha descartado buscar el apoyo de parte de los diputados del PSOE a través de conversaciones «individuales».

«Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, ahí está esa afirmación y ese planteamiento de un partido político que me parece que es importante», ha manifestado en Gamarra declaraciones a los medios en el Congreso, coincidiendo con la reunión de la Diputación Permanente.

En este sentido, Gamarra ha indicado que «sólo hay dos opciones»: que «Feijóo saque adelante una investidura» y se convierta en el próximo presidente del Gobierno; «o el bloqueo en la política nacional». «Yo creo que España lo que no merece es que se bloquee», ha enfatizado.

Por eso, ha apelado a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a «actuar con responsabilidad». «Nosotros lo hacemos como fuerza más votada y la que tiene más escaños y más diputados en el Congreso», ha manifestado.

Gamarra ha insistido en que los partidos deben actuar con responsabilidad porque si no es investido Feijóo, «la otra opción es única y exclusivamente el bloqueo». Dicho esto, ha indicado que «si alguien tiene una responsabilidad en evitar el bloqueo es el Partido Socialista» que, a su entender, debiera «no obstaculizar que el PP pueda darle a España un Gobierno con serenidad y moderación».

La dirigente del PP ha explicado que el PP, al ser el más votado, con 14 escaños que el PSOE, tiene «la responsabilidad de afrontar una investidura como partido más votado» y «garantizar la gobernabilidad desde la moderación».

Al ser preguntada si ve posible convencer a algunos diputados del PSOE, como ha sugerido Vox, Gamarra ha señalado que su formación no tiene «conversaciones con diputados individuales» y ha recordado que en la misma noche electoral del 23 de julio, el candidato socialista, Pedro Sánchez, trasladó a Feijóo «la disposición a establecer contacto una vez terminado el recuento del voto CERA», relativo a los españoles que viven en el exterior.

Dicho esto, ha asegurado que espera que a partir de que se conozca ese recuento -previsto para el viernes-, se materialice ese contacto entre Feijóo y Sánchez dentro de la «normalidad democrática», dado que España «es una democracia que tiene que estar a esa altura».

«Y yo entiendo y espero que el líder del segundo partido atienda la llamada de quien ha ganado las elecciones y líder del primer partido político en nuestro país, que es el Partido Popular y que es Feijóo», ha aseverado.