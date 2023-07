Una interventora del PSOE en Jaén: «Tengo un calor que me arde la ropa, esto es insoportable»

«El calor lo estoy llevando fatal. Fatal. Tengo una calor que me arde la ropa. Un calor insoportable, no se puede estar en la calle. No se puede». Así se quejaba una interventora del PSOE en Linares (Jaén) y que apenas podía respirar. «Podría aplazarlo, aunque un mes antes o después va a hacer el mismo calor. Pero en invierno sería otra cosa», argumentaba la mujer ante las preguntas de este periódico.

Y es que OKDIARIO Andalucía ha estado en Linares (Jaén), una de las ciudades en las que se esperaban mayores temperaturas… y Así ha sido. Tanto, que hasta una interventora socialista, como la que ven en el vídeo que acompaña estas líneas, se quejaba de las altísimas temperaturas en el municipio, de unos 40ºC.

«Yo soy interventora del PSOE, claro. Pero el calor es para todos, y esto es…», señalaba esta mujer a este periódico, que ha estado cerca de las 14:00 de la tarde en varios colegios del municipio jienense y ha podido comprobar que, a esas horas, no había prácticamente nadie votando, como cabía esperar.

Medidas en Andalucía

Las altas temperaturas previstas para la jornada electoral de este domingo, 23 de julio, han llevado a varias comunidades autónomas, sobre todo del sur, centro y este peninsular -donde se esperan que los termómetros oscilen entre los 35º y 40ºC- a adoptar diferentes medidas para luchar contra el calor como instalar aparatos portátiles de aire acondicionado o repartir botellas de agua. Por el contrario, en la zona norte del país e Islas Canarias no está previsto ningún dispositivo especial ya que se esperan valores más suaves.

En Andalucía, una las comunidades donde se esperan las temperaturas más elevadas para este domingo, grandes municipios de Almería han ultimado esta semana sus trabajos para adaptar y mejorar la climatización de los centros. Por ejemplo, en El Ejido, se montarán más de una treintena de equipos de climatización, mientras que en Roquetas de Mar se han trasladado 48 mesas electorales a edificios climatizados.

En Granada, el Ayuntamiento de la capital instalará 150 ventiladores en alrededor de 80 colegios electorales y centros de votación de titularidad municipal que no disponen de aire acondicionado, en línea con el Ayuntamiento de Córdoba, que alquilará aparatos de refrigeración.

En la provincia de Málaga, en Ronda, Antequera o Estepona se repiten las medidas con la instalación de máquinas de aire acondicionado en los colegios o la reubicación de mesas; y en Sevilla, el Ayuntamiento va a instalar en 33 de los 125 centros electorales de titularidad municipal aparatos de aire acondicionado portátiles y ventiladores. En algunos centros lectivos, las urnas se colocarán en espacios con climatización, como comedores o bibliotecas.

En Huelva, el ayuntamiento de Isla Cristina, por ejemplo, también ha adquirido ventiladores para las aulas sin aire acondicionado y suministrará agua a los miembros de las mesas. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, ha alquilado equipos portátiles de aire acondicionado y cada una de las doce mesas tendrá servicio de catering con desayuno y merienda, así como agua y bebidas en todo momento.