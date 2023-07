Hasta Díaz critica a su candidato por no mirar a la cara a De Meer: «Con Vox hay que ir de frente»

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a sus filas a «debatir de frente» con Vox tras la polémica protagonizada por su cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Francisco Sierra, que durante un debate electoral en Canal Sur evitó en todo momento mirar a la cara a la candidata de Vox Rocío de Meer, ignorándola cada vez que ésta intervenía. «Por mucha indignación que tengamos, discusiones de frente y con claridad», ha aseverado Díaz.

«Yo sé que hay gente que está muy indignada en España porque (Vox) es una formación racista, que pisotea los derechos de las mujeres, que nos cosifica y que quieren volver a lo peor de nuestro país, pero también digo que hay que discutir y presentar el proyecto», ha señalado la líder de Sumar en una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press.

La también ministra de Trabajo ha explicado que si bien la formación de Santiago Abascal está a su juicio «fuera de la Constitución española» y fuera de «la legalidad internacional», la actitud a adoptar es «mirarles de frente».

En este sentido, Yolanda Díaz ha recordado sus sesiones de control en el Congreso con la ex dirigente de Vox Macarena Olona o con otros diputados del PP. «Creo que hay que debatir de frente con modelos políticos que son sustancialmente diferentes», ha recalcado.

En el debate electoral ‘a cuatro’ de este pasado martes en Canal Sur, y tras los continuos menosprecios de Sierra, la diputada y candidata de Vox por Almería, Rocío de Meer, se dirigió al candidato de Sumar: «Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, del partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué cuando antes se ha dirigido a mí ha dicho ‘alguien’? ¿Por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas de los que nosotros estamos hablando?».

Sierra insistió en su actitud infantil pese a que minutos antes había hecho gala de su «educación», heredada de sus «padres» y de su profesión como docente. Siguió dando la espalda a De Meer y la candidata de Vox zanjó el asunto: «Bueno, veo que va a seguir usted en ese mismo plan. Ése es el respeto que tienen desde Sumar, desde la formación que usted preside en Sevilla, a los españoles y a las mujeres particularmente. Un respeto nulo».