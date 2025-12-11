Cómo se escribe rehén o rehen

La palabra rehén es un sustantivo agudo que termina en n, y según las reglas generales de acentuación del español, todas las palabras agudas que terminan en vocal, n o s deben llevar tilde. En este caso, la sílaba tónica es -én, por lo que se acentúa de manera obligatoria. De ahí que rehén sea la única forma válida y aceptada por la Real Academia Española.

Además, la tilde es importante porque marca la pronunciación correcta del término. Sin ella, muchas personas podrían leerla como una palabra grave o llana (rehen), lo cual alteraría la prosodia propia del español y generaría confusión. La tilde, por tanto, no es opcional, sino necesaria para reflejar el acento real de la palabra.

Origen y evolución del término

La palabra rehén proviene del francés antiguo gaain o gaigne, que a su vez remite a la idea de “garantía” o “seguro”. Su evolución semántica la llevó a designar a una persona retenida como garantía en un conflicto, negociación o situación de coerción. A diferencia de otros préstamos, rehén se integró totalmente en la morfología del español, adoptando las normas de acentuación propias de nuestro idioma. Por eso, aunque su origen no incluía una tilde, en español es obligatorio escribirla.

Usos correctos y ejemplos

La palabra rehén se utiliza para referirse a una persona retenida en contra de su voluntad, generalmente con el fin de exigir algo a terceros. Algunos ejemplos adecuados de esta palabra aguda son:

Los secuestradores mantienen a los turistas como rehenes.

La policía liberó al rehén tras una larga negociación.

No pienso convertirme en rehén de mis propios miedos.

Obsérvese que el plural rehenes no lleva tilde, porque sigue siendo una palabra grave terminada en s, y por lo tanto no debe acentuarse. La tilde solo aparece en la forma singular.

Ejemplos según definición

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones. Mi tío fue hecho rehén cuando estaba de servicio, en ese banco que ves en la esquina sufrieron un atraco y la manera de poder salir sin sufrir ningún daño era ésta.

Cosa que se ponía por fianza o seguro; p. ej., una plaza, un castillo, etc. Este castillo tiene un rehén para poder usarlo y disfrutarlo, en este país es posible alquilar o tener uno si pagas la cantidad que los dueños piden, es una especie de seguro para evitar que se deteriore el edificio o poder tenerlo en perfectas condiciones.

En definitiva, la forma correcta y única aceptada es rehén, con tilde. Se trata de una palabra aguda cuya acentuación está perfectamente justificada por las reglas ortográficas y por la necesidad de marcar su pronunciación adecuada. Recordarlo te permitirá evitar un error común y expresarte con precisión en contextos formales e informales.