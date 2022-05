¿Sabes cómo se escribe, así o hací?

Es común encontrar palabras que se pronuncian de igual manera, pero se escriben de manera diferente. En esta ocasión, nos vamos a ocupar de la forma correcta de escribir así o hací. En el momento de escribir, las personas a menudo dudan cuál es la manera correcta, esto despierta confusión y así surgen los errores ortográficos.

En países o comunidades en donde se habla con ceceo se tiende a escribir el fonema “s” de forma incorrecta, lo que sumando el uso incorrecto de la “h” puede producir graves consecuencias en cuanto a la calidad de la redacción.

Hací es una palabra que no es válida a la hora de redactar, al no encontrarse registrada en la Real Academia Española, por lo que no está escrita de forma correcta. Por otra parte, “así” es la forma correcta de escribir esta palabra, y aprobada por la RAE.

Usos y expresiones de así

Esta palabra encierra diferentes sentidos, puede ser un adverbio, verbo o la conjugación de un verbo. Así puede usarse como un adverbio con diferentes acepciones: como semejante a ‘de esta manera’; como sinónimos de ‘entonces’, ‘por lo tanto’ o ‘en consecuencia’; o con el sentido de ‘, Ejemplo: Me gusta viajar así, sin planificar todo de antemano.

Como conjunción, así puede significar ‘aunque’ o ‘por más que’: “Iré a visitarla en su cumpleaños, así tenga que realizar muchos kilómetros para llegar a su encuentro”.

Como adjetivo, así se utiliza en el sentido de ‘semejante’: “En días así no dan ganas de salir de la cama”. También se puede presentar como el verbo asir, en primera persona de singular de pretérito perfecto en modo indicativo, y segunda persona (vos) de singular de imperativo. Significa tomar o coger algo con la mano, Tomó así el cuchillo para amenazarlos.

Estos son algunas expresiones de la forma verbal así:

Uso como interjección : ‘así te arrepientas del trato que das a tus trabajadores’.

: ‘así te arrepientas del trato que das a tus trabajadores’. Como adjetivo , el uso en este caso se refiere a ‘semejante’, a una comparación entre lo que hablamos y otra realidad. Una frase de ejemplo sería ‘en días así no es buena idea ir a la playa’.

, el uso en este caso se refiere a ‘semejante’, a una comparación entre lo que hablamos y otra realidad. Una frase de ejemplo sería ‘en días así no es buena idea ir a la playa’. Como conjunción . En este tipo de contextos, así equivale a ‘aunque’ o ‘a pesar de’. Frase ejemplo: ‘iré de vacaciones en avión, así tenga que pagar lo que haga falta’.

. En este tipo de contextos, así equivale a ‘aunque’ o ‘a pesar de’. Frase ejemplo: ‘iré de vacaciones en avión, así tenga que pagar lo que haga falta’. Un uso menos frecuente es el que trata la palabra ‘así’ como parte del verbo asir. El tiempo verbal sería la primera persona de singular del pretérito perfecto del modo indicativo, ‘así el asa del recipiente y ya lo tuve seguro conmigo’.

es el que trata la palabra ‘así’ como parte del verbo asir. El tiempo verbal sería la primera persona de singular del pretérito perfecto del modo indicativo, ‘así el asa del recipiente y ya lo tuve seguro conmigo’. Adverbio demostrativo . Nos indica una cualidad de un objeto, o su ubicación o situación. Irá acompañado de una explicación posterior. Por ejemplo, ‘hizo la paella así; utilizando un exquisito caldo de pescado’.

. Nos indica una cualidad de un objeto, o su ubicación o situación. Irá acompañado de una explicación posterior. Por ejemplo, ‘hizo la paella así; utilizando un exquisito caldo de pescado’. Si el término ‘así’ junto a la preposición ‘de’ , resalta y acentúa más las cualidades. Por ejemplo, ‘así de alta era la torre, como aquel edificio’.

, resalta y acentúa más las cualidades. Por ejemplo, ‘así de alta era la torre, como aquel edificio’. Un nexo entre oraciones , algo así como la función que cumple ‘por consiguiente’. Por ejemplo, ‘era el mejor músico, así le buscaban siempre para todos los conciertos’.

, algo así como la función que cumple ‘por consiguiente’. Por ejemplo, ‘era el mejor músico, así le buscaban siempre para todos los conciertos’. Como anuncio de ejemplos que se pondrán en una frase: ‘los alumnos altos superan a los bajos. Así, los primeros son el doble que los segundos’.

Otras frases de uso de así:

‘Prefiero ir de vacaciones así, con todo tipo de previsiones’. ‘Eran amigos y se complementaban muy bien, así, uno decía y él otro lo apostillaba con sus argumentos’. ‘La ciencia hace continuas investigaciones. Así, los descubrimientos son continuos’.

Expresiones con “así”

La palabra así es muy usada en el español por lo que podemos encontrarla en muchas expresiones, tales como:

Practico fútbol, así mismo natación.

Así como llegó se puso a trabajar.

Visitaron a mi tía, mis primos, mi hermana, así como también mi hermano.

Así así: de mediana calidad.

Haci

Es un término anómalo, que no es válido a la hora de redactar, y en la práctica no está registrado en la RAE (Real Academia Española) por lo que no está escrita de forma correcta. En otro orden de cosas y de forma parecida, hací, con tilde, tampoco sería correcto.

Los sinónimos de así

Como hemos ido viendo, estas serían las palabras que pueden ser sinónimos de ‘así’:

Justamente

De esta forma

De esta manera

De esta suerte

Precisamente

Mismamente

De este modo

El término “así” en otros idiomas

Siempre es positivo aprender las palabras que más utilizamos en otros idiomas diferentes, en otras lenguas, para obtener más conocimiento:

Cómo se dice «así» en inglés: like this/this way

Cómo se dice «así» en francés: comme cela/comme ça

Cómo se dice «así» en portugués: mesmo que

Cómo se dice «así» en italiano: cosi

Cómo se dice «así» en alemán: so/auf diese

Con estos consejos que hemos estado viendo, evitaremos cometer errores, solo hay una forma de expresarla y es sin ‘h’ y con ‘s’. Si la guardamos en nuestra memoria con las expresiones y formas de utilizarla no volveremos a equivocarnos a la hora de escribirla.