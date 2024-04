Cómo se escribe alentar o halentar

La ortografía es una herramienta fundamental en el correcto uso del lenguaje escrito, ya que nos permite comunicarnos de manera clara y precisa. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir dudas sobre la forma correcta de escribir ciertas palabras, como es el caso de alentar y halentar.

Con h y sin h

Es importante tener en cuenta que el verbo alentar se escribe sin h inicial, mientras que la palabra halentar, con h, es considerada una falta de ortografía. A continuación, explicaremos en qué contextos se utiliza cada una de estas palabras y cómo podemos diferenciarlas correctamente.

El verbo alentar, sin h, se utiliza para expresar el acto de animar, estimular o impulsar a alguien a realizar una acción o a seguir adelante a pesar de las dificultades. Por ejemplo, podemos decir: «Los aficionados alentaron al equipo durante todo el partido» o «Sus palabras de aliento me ayudaron a seguir adelante».

Por otro lado, la palabra halentar, con h, no existe en el idioma español y su uso está considerado como un error ortográfico. Es importante recordar que la h no forma parte de la palabra alentar y su inclusión puede llevar a confusiones en la escritura.

Es común que se cometan errores ortográficos como este debido a la similitud fonética entre algunas palabras, pero es importante prestar atención a las reglas de ortografía para evitar caer en ellos. En este caso, la forma correcta es alentar, sin h.

Se escribe alentar

Alentar se escribe sin ‘h’, se trata de una forma no personal del verbo, el infinitivo que no afecta a ninguna persona. No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Alentar es un verbo con un uso muy específico. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo así conseguirás utilizarlo de la mejor manera posible.

Infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha o tarea. No paraba de alentar a su hijo mientras duró la carrera, era uno de los padres que más gritaba palabras de ánimo a su pequeño campeón.

Intensificar o estimular una cosa, especialmente un sentimiento, una actitud o una actividad. Alentaba el odio entre sus seguidores, este tipo de secta acaba siendo especialmente destructiva y deben hacer algo las autoridades antes de que sea tarde.

Tener vida o existir. Alentaba la moda de ponerse este tipo de colgantes, aunque parecía del siglo pasado.

Respirar, tener aliento, como señal de vida. El animal alentaba sus últimos soplos de vida antes de su fatal destino.

Con este verbo perfectamente definido no podemos equivocarnos, escribiremos correctamente alentar sin ‘h’. Sabremos perfectamente como usar este verbo en cada una de las frases de nuestros textos bien escritos.