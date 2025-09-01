Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha avanzado este lunes, 1 de septiembre, que convocará «de inmediato» a la comisión de expertos del salario mínimo interprofesional (SMI) para iniciar un nuevo proceso de subida de la renta mínima, que actualmente se sitúa en los 1.184 euros mensuales en catorce pagas. Así, parece que la vicepresidenta segunda plantea una nueva subida salarial obligatoria sin consultar a las empresas y pese a los resultados de la subida anterior del SMI.

Cuando se le ha preguntado por si esta subida del SMI quedará exenta del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) como ocurrió con la última subida del SMI, la ministra de trabajo ha insistido en que la justicia fiscal «tiene que empezar por arriba y no por abajo», porque se trata de rentas salariales «ínfimas», pero no ha dejado claro si efectivamente estará exento o no.

«Que se ponga el foco en mi país, en unas rentas salariales pequeñísimas, y no en las rentas salariales en las que tienen que contribuir (…) pues me da un poco de miedo. Pero este asunto está solventado ya. Ahora ya hemos hecho la norma para que en este año no (tributen)», ha apuntado la política.

Cabe recordar que lo que acordaron Trabajo y el Ministerio de Hacienda en su momento para que no tributara el SMI era aplicable para este año, pero está por ver lo que sucederá en 2026. En concreto, se introdujo una deducción al salario mínimo para que los perceptores del SMI no paguen IRPF en la campaña de la Renta de 2026.

Yolanda Díaz señala al PP

Además de la subida del SMI, Yolanda Díaz ha destacado que entre sus prioridades inmediatas está el Estatuto del Becario, aprobar el Real Decreto que regulariza los permisos «para mejorar la vida de las familias» y «una reforma laboral para la gente de la cultura».

En cuanto a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, la política ha indicado que se sigue negociando con los grupos parlamentarios para sacarla adelante en el Congreso.

«Seguimos negociando y trabajando intensamente. No hay mejor política útil que meterse en la vida de 12 millones y medio de personas, que son los afectados», ha apuntado la vicepresidenta, que ha añadido que este verano ha podido conversar con jóvenes votantes del PP que pedían esas normas de reducción de jornada y de permisos.

«Hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado (…) ¿Cuáles son los escollos (para que salgan adelante las 37,5 horas)? Pues el primero, 137 diputados del Partido Popular, que no sabemos qué van a hacer en esta materia», ha indicado.

Díaz ha señalado que el presidente del PP ha dado la orden de que el PP no se reúna con ella para abordar esta materia. «Yo espero que el Partido Popular sean institucional y espero que nos de respuesta a esta reunión en septiembre. Con todas las formaciones políticas, a quienes le agradezco a todas, me he reunido con ellas y son favorables y están negociando. Y el PP no ha dado respuesta», ha apuntado.

En cualquier caso, ha asegurado que le queda «la esperanza» de que el PP se siente con ella en septiembre a hablar de la rebaja de jornada. «Es que es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que tiene que ver con la vida de los trabajadores, con la productividad de las empresas, con las pequeñas empresas», ha considerado.