Comer chocolate y no engordar es el sueño de muchas personas, y aunque una onza al día no te hará subir de peso, hay que tener cuidado con el tipo de chocolate que se consume para no engordar. Hoy te mostramos el yogur de chocolate que no engorda y que puedes encontrar en Mercadona para darte un capricho cuando te apetezca.

Este yogur es la Mousse +Proteínas, de la gama +Proteínas que tanto éxito está teniendo en la cadena valenciana gracias a sus excelentes propiedades y beneficios.

El yogur de chocolate que no engorda, una realidad

Esta mousse, que está disponible también en sabor vainilla, está siendo todo un éxito en ventas. Sus ingredientes son leche desnatada, proteínas de la leche, nata, gelatina de origen animal, chocolate, espesantes, edulcorantes y almidón modificado, entre otros.

Al ser una mousse, su textura es más espesa que la de un yogur clásico o batido, por eso incluye nata en vez de agua entre sus ingredientes. En cuanto a su valor nutricional, tiene 76 calorías, 1,8 g de grasas, 5 g de hidratos de carbono, 4 g de azúcares, 10 g de proteínas y 0,1 g de sal.

Cada envase individual de Mousse +Proteínas de Hacendado tiene un precio de 1,39€ y su sabor es parecido a los productos de chocolate que ya estaban en la gama +Proteínas, como el batido o el yogur.

Es importante tener en cuenta que, aunque no sea negativo para la salud y su valor nutricional no sea malo, no hay que abusar con su consumo. Puedes tomarte uno a la semana, por ejemplo, en un desayuno o una merienda.

Gama +Proteínas

Esta gama es una de las más exitosas de Mercadona, y además de esta nueva mousse de vainilla o chocolate hay también gelatina, yogures, batidos, barritas con proteínas, yogur líquido o leche desnatada con proteínas, entre otros.