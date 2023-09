«Si en el mercado hay más tontos que papel, la bolsa sube. Si hay más papel que tontos, la bolsa baja», André Kostolany.

Todo el mundo tiene acceso a la información, simplemente nosotros la analizamos mejor. Bajo esta afirmación cerraba con mi equipo de Blackbird Broker el viernes pasado nuestra mesa de negociación, semana por cierto de un curioso vaivén en Wall Street tras la esperada reunión de una FED que finalmente anunció la pausa en la subida de tipos de interés y añadió una interesante advertencia a navegantes; la FED seguirá implacable hasta la victoria en su lucha contra la inflación. Sin embargo, que Mr. Jerome Powell exprese literalmente que la FED está muy cerca de donde quiere estar, es sin duda una señal de que los bancos centrales han llegado al ansiado pívot y que ahora señores, es meramente una cuestión de tiempo acontecer una rebaja en los tipos de interés. No obstante, una vez más Wall Street demuestra que esto más que de osos y toros, a veces va de borricos.

Y es que el mismo argumento que provocó una subida de la renta variable europea apenas hace 7 días, sirve para provocar la escenografía del caos en el selectivo tecnológico. ¿Será nuevamente un farol? Recuerden la norma, el mercado cuando va en serio, antes de atacar, ¡se defiende! Y es que el caos provocado en la sesión del jueves de la semana pasada deja a los índices, especialmente a las 7 grandes ‘MegaCap’, al borde de un temido precipicio.

Verán, hace un par de semanas que les vengo explicando que ir a rebufo de Mr. Market es muy peligroso, puesto que la Ley de la proporcionalidad suele aplicarse en mi querido mercado y si bien el conjunto de las bolsas sigue atascado en un soporífero lateral, las potenciales caídas de ajuste técnico de las 7 grandes podrían arrastrar sus cotizaciones en torno a un -20% por debajo de lo actual, incluso NVIDIA podría rozar caídas del -30%. Sin duda, los patrones chartistas que veo formarse en las ‘MegaCap’ americanas guardan cierto símil con las ‘Nifty 50 de los ’70 y claro, ahora que empuja la volatilidad, parece que el miedo impera. ¡Luego dirán que no les había advertido! Cierto es, que la amplitud de mercado se ha deteriorado, pero ¡oigan! de manera leve.

Podemos guardar cierta tranquilidad, ya que en el mercado nunca se sabe, pero me atrevería a afirmar que por ahora el escenario en ciernes más peligroso es una recaída al rango, antes de intentar recomponer las tendencias nuevamente. Eso claro, si el mercado no vuelve a boicotear a propios y extraños haciendo suyo aquello que les citaba anteriormente; que el mercado, antes de atacar, ¡se defiende!

A pesar de ello, si buscamos refugio en nuestra pequeña Omaha, alejados del ruido y del insoportable caos de Wall Street, aceptamos las palabras de la FED con buen humor, ya que entiendo que el juego no está en el tablero de la renta variable, lo tenemos en el tablero de la renta fija, ¡no se me despisten! La rentabilidad de los bonos de largo plazo en su conjunto roza el 4,50%, y que sigan apretando no es más que una ‘red flag’. Si algún indicador fue útil en las décadas de los ’70 y de los ’80: ese fue el bono. Impoluto en sus conclusiones y certero en sus predicciones, la yield nunca falla queridos míos. Las tensiones seguirán vigentes, pero lo cierto es que estamos cerca del fin. Pensar en un yield superior al 3,5% en el bono americano a 10 años es una quimera y de hecho, una excelente oportunidad. Los suelos de mercado siempre son complejos, pero créanme cuando les digo que si una palabra define el mercado de deuda americano, esa es ¡capitulación!

Para una servidora lo es en parte al comprender las palabras de Powell, y es que los efectos de subir 500 puntos básicos los tipos de interés van a tener un serio impacto en la economía, ¡ni lo duden! el soft landing es el tema de 2024, al menos el mío, luego seguro que vendrán los «archicopiones» sin personalidad… Bromas aparte, me pregunto ¿a qué se debe la resiliencia de la economía americana? Simple, a las consecuencias de la pandemia. El considerable exceso de ahorro acumulado durante la pandemia ha sufragado las condiciones financieras de la nueva economía y el efecto riqueza reforzado por el buen comportamiento de los activos financieros, también ha ayudado. Estamos hablando de un nivel de ahorro cercano al 14% del PIB, algo que ha sujetado al consumidor americano y ha ofrecido una dura pelea al headquarter de la FED. Pero el exceso de ahorro del consumidor americano está cerca de su fin, señores, y es por este motivo por el que la confianza total en la victoria contra la inflación, es absoluta.

Entre tanto dogma, del otro lado del charco domina el caos, pero no deja de ser lógico. Como decía, la partida está en el tablero de la renta fija y es que el combinado formado por unas presiones inflacionistas difíciles de domar y unos tipos de interés elevados resulta tóxico para la valoración de cualquier activo, ¿no les parece? Sin olvidar, por supuesto, que la FED sigue preocupada por el desastre que podría desencadenar una recesión sobre la sostenibilidad de la deuda. En consecuencia, es probable que los tipos reales sigan manteniéndose relativamente reducidos, algo que sin duda favorece la inversión y el crecimiento. Por otro lado, la caída en los precios de algunas materias primas provocados tras la desaceleración de China y la recuperación de la cadena de suministros deberían favorecer un descenso relativamente rápido de la inflación, eso sí, con permiso de la escalada del crudo.

Como ven, el escenario es altamente complejo, pero lejos del caos de lo incierto que se ha desatado en Wall Street la única realidad es que Mr. Market sigue dudando acerca de si completar el cambio de tendencia ahora, o dejarlo para más tarde. Y tan simple como evitar la sobrecompra desatada por la aversión a lo absurdo, es ver que existe luz entre dicho caos, y ésta se trata de aceptar que mientras siga existiendo más cantidad de tontos que de papel, la bolsa seguirá al rebufo de un mercado que podría habernos explicado que el papel, empieza a ser más abundante que la cantidad de tontos coexistentes en dicho mercado.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.