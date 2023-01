Vuelve a Mercadona el queso que todos estábais esperando por menos de 2 euros

El queso es uno de los productos estrella de Mercadona por lo que sus «Jefes» tienen muchas opciones o tipos para comprar y aunque algunos destacan más que otros, como el queso viejo que incluso fue premiado en los World Cheese Awards, no podemos dejar escapar una de sus novedades en queso que además tiene un precio increíble. Un queso que en realidad está de vuelta a Mercadona y que todos los clientes estaban esperando. Cuesta menos de 2 euros y seguro que vais a querer comprarlo de inmediato.

El queso en crema que arrasa en Mercadona

Mercadona ha comenzado el 2023 con un queso que se ha convertido en todo un «top venta» estos primeros días del año. Un queso suave que es perfecto para todo tipo de platos y que seguro que vais a querer probar. Se trata de la Crema de queso curado de Hacendado que además tiene un precio de menos de 2 euros.

Esta es una crema de queso que no es nueva realmente. Puede que el tipo de queso sí que sea algo novedoso en los supermercados de Juan Roig, pero lo cierto es que ya hace más de un año desde que Mercadona lanzara algunas cremas de queso como la suave o la de queso tostado, pero ahora llega esta crema hecha con queso curado fundido y mantequilla para un resultado que los clientes califican de «irresistible».

La crema ha sido elaborada además por Entrepinares, que son los responsables de prácticamente todos los quesos Hacendado que encontramos en Mercadona, entre los que está también el antes mencionado queso viejo y que fue destacado hace un par de años con la medalla de Oro de los World Cheese Awards.

No sabemos si ahora esta crema será premiada o no en un futuro, pero lo cierto es que una vez la pruebes no vas a querer otra. Es perfecta para untar sobre tostadas o para los picos de pan, pero también se puede utilizar para algunos platos, como hacer una tarta de queso por ejemplo o también para hacer un pastel de salmón o para elaborar un delicioso postre como las uvas rellenas con queso.

Toda una delicia ahora disponible en todos los supermercados de Mercadona así como en su tienda online, de modo que si lo ves no dudes en comprarlo porque seguramente se agotará en poco tiempo. Su precio para una tarrina de 150 gramos es de tan sólo 1,68 euros.