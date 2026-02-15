Madrid es el mercado inmobiliario de lujo o prime más envejecido del conjunto de la provincia. En la ciudad el tramo de mayores de 70 años alcanza un 28,51%, el más alto, y el tramo menor de 31 supera por muy poco el 12%. Esto sugiere una presencia fuerte de transacciones en edades avanzadas por reordenación patrimonial, desinversión o reposición.

Según un informe de DIZA consultado por OKDIARIO, los códigos postales más caros y consolidados presentan una concentración muy elevada de compradores en edades avanzadas.

En este sentido destaca el barrio de Jerónimos, donde el 45,86% de las compras corresponde a mayores de 70 años, seguido por Almagro (40,26%), Recoletos (38,45%) y Castellana–Lista (36,20%).

Al mismo tiempo, el peso de los tramos más jóvenes (menores de 31 y hasta 40) es reducido, lo que sugiere que el acceso inicial al inmobiliario prime en estos códigos postales es especialmente restrictivo, incluso para compradores de renta alta.

Este patrón, según los expertos, es coherente con dinámicas típicas de prime patrimonial: procesos largos de acumulación de riqueza, compras vinculadas a herencias y transmisión intergeneracional, y operaciones de reposicionamiento residencial tardío en activos de alto valor.

«Desde una perspectiva de mercado, implica que la futura oferta estará más condicionada por ciclos vitales (decisiones familiares, sucesiones, rotación baja), lo que tiende a sostener precios elevados y una elasticidad de oferta limitada», explican en su análisis los profesores encargados del estudio.

Otros barrios menos ‘seniors’

Otros barrios muestran, sin embargo, una estructura más equilibrada entre tramos, lo que apunta a un prime con mayor continuidad intergeneracional.

La zona de Ibiza–Niño Jesús, por ejemplo, combina un 30,29% de mayores de 70 con un 18,67% en el tramo de 31 a 40 años, reflejando así un mercado donde coexisten compradores seniors con una base relevante de hogares en fase de consolidación.

De forma similar, Hispanoamérica y Nueva España–Castilla presentan distribuciones relativamente homogéneas, lo que sugiere, para los profesionales «un inmobiliario prime funcional estabilizado»: no necesariamente el más extremo en precio, pero sí con una demanda más diversificada por edades y, por tanto, potencialmente más resiliente.

Un ‘prime’ muy internacional

En este contexto, al medir la internacionalización sobre el total de compraventas, es decir, el porcentaje efectivo de compradores extranjeros dentro de cada código postal del mercado inmobiliario de lujo, se aprecian diferencias muy relevantes entre áreas prime.

La zona de Justicia, por ejemplo, cuenta con el código postal más internacionalizado en términos efectivos, con una contribución especialmente elevada de una mezcla de orígenes (20,66%) y pesos significativos de Italia (4,32%) y Estados Unidos (3,16%).

Por su parte, el barrio de Castellana–Lista y Jerónimos posee también una internacionalización profunda. En su caso sobresalen los compradores chinos junto con los italianos, algo que –como informó OKDIARIO– en muchas ocasiones es una manera de camuflar la nacionalidad hispanoamericana.

En contraste, Recoletos, pese a su precio extremo, presenta un perfil relativamente más patrimonial y algo menos dependiente del comprador extranjero en términos efectivos: aunque registra una presencia internacional relevante, su estructura es más consistente con un mercado donde el peso del comprador nacional y la lógica de preservación patrimonial siguen siendo predominantes.