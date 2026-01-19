Los expertos en herencias lo dejan claro: adiós al piso de tus padres si hacen ésto en en el testamento

¿Recibir un piso en donación o a través de una herencia? Un experto en herencias ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado a los testadores y herederos sobre los peligros que pueden entrañar ciertas prácticas a nivel impositivo y cómo puede afectar una donación a una futura herencia. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este experto en herencias sobre un tema que está de moda: las donaciones y herencias.

Antes que nada, hay que tener claras dos cosas: la diferencia entre una donación y una herencia y que la mayoría de las comunidades autónomas de España, en las que gobierna el PP, bonifican al 99% las sucesiones entre padres, hijos y cónyuges. Aun así, hay que estar perfectamente asesorado y andar con precaución para que una donación o una herencia no acabe saliendo caro con el pago del ISD o del IRPF en la declaración de la renta.

En el primer caso, hay que saber discernir entre una donación inter vivos que se realiza en vida, que es cuando un padre entrega un piso, por ejemplo, a un donatario y lo recibe como regalo ante notario. Por su parte, la herencia mortis causa se produce tras el fallecimiento del titular y los bienes pasan a los herederos a través de un testamento o vía ley si no se ha firmado nada ante notario.

En caso de la donación, el heredero tendrá que hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones y el donante tendrá que pagar el IRPF de más en la renta en caso de que el bien haya subido de valor desde que lo compró, tal y como se hace en la venta de un piso. Un experto en herencias ha dado una serie de consejos a las personas que estén dudando entre dejar un bien inmueble en herencia o donarlo a uno de los hijos mientras vivan.

Un experto en herencias y las donaciones

«¿Si dono un piso a mi hijo me puede salir más caro que dejarlo para la herencia? La respuesta es que sí», comienza diciendo en un vídeo publicado en la red social TikTok David Jiménez, abogado y experto en herencias. «Sobre todo si no tienes en cuenta todo el impacto global que supone una donación», cuenta antes de entrar de ello en la materia.

«Una donación supone varias cosas. Lo primero, la parte fiscal. ¿Cómo funciona la fiscalidad de la donación en sí? El impacto que tiene esa donación en la futura herencia», dice este experto en herencias antes de poner un ejemplo de lo que puede suponer una donación mal realizada en una herencia.

«Si en la donación no incluyes el concepto de si quieres que se reste o no de la herencia, si quieres que sea un simple adelanto a la herencia, o que sea un regalo más que le estás dando a este hijo, va a tener un impacto en la futura herencia porque se va a tener que descontar o no de lo que reciba el hijo», informa. «Por tanto, cuando vayas a hacer una donación, piensa en todas las variables. No solamente en la donación, sino que amplía tu campo de visión», cierra.

Con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, hay que tener una cosa importante en cuenta: esta carga está bonificada al 99% en la mayoría de comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Aragón, La Rioja o Extremadura.