Lo que muchos desconocen sobre herencias: tus hermanos pueden forzarte a vender aunque tú no quieras

Tus hermanos pueden obligarte a vender una casa heredada vía judicial. El Consejo General del Notariado ha publicado un artículo en el que ha resuelto una de las grandes dudas entre los herederos que reciben en testamento un bien inmueble. Una experta en la materia también ha explicado los pormenores de esta situación en un vídeo publicado en las redes sociales. Consulta en este artículo todo lo que dice la ley sobre la forma de repartir una herencia entre hermanos o herederos.

Es un clásico que ocurre en España entre herederos que reciben en herencia un piso. El caso en el que una de las partes quiera vender la vivienda recibida y las otras partes no quieran proceder a la venta. El Consejo General del Notariado ha publicado un artículo en el que ha resuelto las dudas de los herederos: uno puede obligar a otro a vender cuando se ejercita la acción de división ante los tribunales. Así que un hermano puede forzar a otro a vender en el caso de que este no quiera.

@sergioexcellencecircle, un experto en la materia que suele ofrecer pedagogía en las redes sociales, también ha publicado un vídeo en el que informa a los herederos que pueden verse obligados a vender aunque no quieran por orden de un juez. «¿Un hermano puede obligarte a vender tu casa heredada aunque no quieras? Sí. Si no hay acuerdo entre copropietarios, un juez puede mandar el piso a subasta», dice el titular de un vídeo que cuenta con miles de reproduciones en las redes sociales.

Las herencias entre hermanos… enfrentados

«Sabes que si un copropietario quiere, puede obligar a la venta de un inmueble, aunque el resto no quiera vender», comienza diciendo en el vídeo este experto en la materia sobre el caso de la venta forzosa por parte de unos herederos que no quiera poner en venta el piso recibido en una herencia.

Este influencer de la red social TikTok cuenta la «típica situación en la que varios hermanos que no se llevan del todo bien heredan un inmueble, cada uno se queda con la propiedad de una parte indivisa y uno de ellos quiere vender y los otros dicen que no venden o que por menos de cierta cantidad no venden». «En la práctica es que no quieran vender, porque pedir 200.000 euros por algo que vale 100.000 ya te indica que no van a vender», cuenta a la vez que relata las dos opciones que tienen los copropietarios que quieran vender.

La primera de ellas es «vender su parte indivisa, que le pagarán mucho menos», conforme establece el artículo 1.062 del Código Civil, pasando la propiedad al completo a los otros herederos que han recibido la casa en herencia. En caso de que no haya una conciliación en virtud de lo establecido en el art. 139.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se puede forzar a la venta judicial del inmueble. «Aquí el juez lo envía a subasta y lo compra el mejor postor, por lo que el dinero se reparte y divide según las partes que posee cada copropietario», informa este experto en la materia. «Aquí les pagarán un poco menos del valor de mercado», cuenta.

De esta forma, por la vía judicial, unos hermanos podrán forzar a los otros herederos a vender la casa en herencia. El Consejo General del Notariado ha dejado clara su posición al respecto sobre un motivo de conflicto entre las varias partes al recibir una vivienda en herencia.