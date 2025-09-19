El ADN de un escupitajo y un detective privado: así logró un hombre gallego ganar una herencia millonaria

Un vecino de Orense de 35 años ha logrado ser reconocido como el hijo de un empresario fallecido en 2011, lo que le permite acceder a una herencia millonaria que durante años le había sido negada. La prueba clave en el proceso judicial fue una muestra de ADN obtenida de forma inusual, mediante una muestra de saliva recogida de un escupitajo en la vía pública por detectives privados tras seguir al abuelo paterno.

El demandante nació fruto de una relación entre su madre, residente en un municipio de Orense, y su padre, un empresario que vivía en México, pero que pasaba mucho tiempo en Galicia. Cuando la mujer le contó que estaba embarazada, el empresario cortó toda relación, y la familia paterna incluso llegó a amenazarla con «llevarse al niño» si se llegaba a demostrar que, verdaderamente, era hijo del empresario.

Años después, el joven decidió buscar justicia y contactó con el abogado sevillano, Fernando Osuna, quien recomendó la contratación de un despacho de detectives privados para esclarecer la relación biológica con el empresario fallecido.

El seguimiento a su abuelo

Una vez contratados los servicios de un detective, comenzó el seguimiento al que ha resultado ser su abuelo paterno. Los investigadores lograron una muestra de saliva en la vía pública, la cual fue cuidadosamente recogida, protegida y embalada siguiendo la cadena de custodia. El análisis de laboratorio finalmente confirmó la relación biológica entre el demandante y el empresario.

Con estas pruebas, el juez citó al abuelo del demandante para realizar un examen de ADN en sede judicial, pero este se negó a comparecer. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, respaldada por sentencias como la de julio de 2017, permite a los tribunales declarar la filiación cuando existe evidencia suficiente y el demandado se niega a colaborar. Esto allanó el camino para que el joven fuera reconocido legalmente como hijo del empresario, que falleció sin tener reconocido ningún heredero.

Gracias a la resolución judicial, el demandante ha sido declarado el hijo legítimo del empresario y ahora podrá reclamar su parte de la herencia millonaria. Además, el abuelo ha sido condenado a asumir los costes del proceso judicial, consolidando la victoria legal del joven.