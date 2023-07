Vas a alucinar: la lista de las marcas de coches que menos se estropean

La decisión de comprar un coche suele ser fácil de tomar, ya que normalmente se hace por necesidad o comodidad, pero lo que no resulta tan sencillo es elegir la marca o el modelo, especialmente con tantas opciones que se encuentran en el mercado. Te contamos cuáles son los coches que menos se estropean, vas a flipar con la lista, a tener en cuenta si tienes pensado comprarte un coche en el futuro.

Entre las muchas cosas que una persona busca en un coche cuando lo quiere comprar, sin duda el hecho de no tener que llevarlo al taller con cierta frecuencia es una de las que más se quieren garantizar, de las que más preocupan. Está claro que no se puede asegurar con total certeza que un coche no va a fallar, ya que todos en cualquier momento pueden hacerlo, pero apostar por una marca fiable que no suele tener averías siempre es una garantía.

Los coches que menos se estropean según la OCU

Cuando compras un coche debes tener muchos factores en cuenta, y entre ellos no cabe duda que la fiabilidad del mismo es uno de los más importantes, tanto a nivel de seguridad como de averías, ya que nadie quiere estar yendo al taller con frecuencia porque ese coche tenga tendencia a estropearse más de lo que lo hacen otros, por el motivo que sea.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica cada año un informe con los resultados del análisis para determinar cuáles son los coches más y menos fiables del mercado. En este caso, en lo que nos vamos a centrar es en los resultados que tienen que ver con los coches que menos se estropean, los que resultan más fiables a la hora de sufrir averías o anomalías. Este informe se basa en los resultados de una encuesta a exactamente 52.430 automovilistas en 5 países europeos para conocer cuáles son las marcas más fiables.

Este estudio de la OCU revela que la gran ganadora es Lexus, con 95 puntos, mientras que Subaru (93 puntos) y Toyota (91 puntos) completan el podio. El resto de los puestos hasta completar las 10 primeras posiciones son Mitsubishi (4º), Kia (5º), Suzuki (6º), Hyundai (7º), Honda (8º), Mazda (9º) y Seat (10º). El informe cubre las 20 primeras posiciones de los coches que menos se estropean, siendo del 11º al 20º Dacia, Skoda, DS, Volkswagen, Smart, Peugeot, Mercedes, BMW y Mini.