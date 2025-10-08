El Parlamento Europeo ha votado a favor de prohibir que la comida vegana utilice términos como hamburguesa o chorizo, cediendo así a las exigencias del sector cárnico y pesquero. La medida había sido propuesta por la Comisión Europea tras las presiones de los productores. La votación se saldó con 355 votos a favor, 247 en contra y 30 abstenciones. De los 60 eurodiputados españoles, 54 han participado en la votación en la que 46 han sido votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

En concreto, la decisión del Europarlamento se enmarca en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que contempla diversas modificaciones del Reglamento 1308/2013 sobre la Organización Común de Mercados de los productos agrarios.

Entre las propuestas, sobresale la enmienda 113, centrada en la protección de las denominaciones de venta de la carne y sus derivados. Esta enmienda establece que dichas denominaciones deberán reservarse exclusivamente para productos de origen cárnico.

La patronal cárnica española, Anice, valora de manera muy positiva este nuevo avance. «Se trata de un paso clave hacia un etiquetado alimentario más claro y transparente en Europa, que garantice a los consumidores información veraz y proteja la autenticidad de las denominaciones cárnicas», ha vuelto a subrayar su director general, Giuseppe Aloisio.

En declaraciones a OKDIARIO, Aloisio insiste en que esta medida es de justicia. El director general de la asociación considera que la comida vegana debe generar sus propias marcas, así como situarse en los lineales vegetales de los supermercados, en vez de intentar suplantar a los productos cárnicos.

Cambios para la comida vegana

Cabe recordar que anice, junto con otras organizaciones del sector ganadero-cárnico nacionales y de distintos países europeos, ya presentó observaciones ante la Comisión Europea con el fin de reforzar la protección de estas denominaciones.

El objetivo era evitar la creación de listas positivas de términos, prevenir la inseguridad jurídica y garantizar una regulación coherente con el marco comunitario.

Esta medida da respuesta a una reivindicación histórica del sector, que venía alertando sobre la creciente presencia en el mercado de productos vegetales que imitan el aspecto, el sabor, la textura e incluso la denominación de los alimentos de origen animal, lo que, según los productores cárnicos, genera confusión entre los consumidores.

Los representantes del sector afirmaron a OKDIARIO que, incluso, la falta de información sobre el tratamiento y conservación de estos «productos engañosos» podían «provocar intoxicaciones» al confundirse con algo que no son.

«En Bélgica, desgraciadamente, un bebé murió. Unos padres le estaban dando leche vegetal en su dieta pensando que estaba perfectamente alimentado. Es un caso extremo, pero es un caso real de a lo que se puede llegar», explicó a este periódico Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca).

Según el representante del sector pesquero, esta situación puede traer problemas a los españoles: «Tenemos que ser conscientes que, cuando hablamos de información al consumidor, no podemos pensar en nosotros mismos. Hay que pensar en todo el espectro de consumidores que existen, tanto expertos como en los que están medio informados y en los que no tienen una formación suficiente cuando van a los lineales».