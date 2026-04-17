Uber Eats ha elevado su participación en el grupo alemán de reparto a domicilio Delivery Hero hasta alrededor del 7% tras comprar a Prosus un paquete de 13,58 millones de acciones del dueño de Glovo, equivalente al 4,5% del capital emitido de la empresa, por unos 271 millones de euros. De hecho,

En concreto, el grupo neerlandés Prosus ha confirmado este viernes, 17 de abril, la venta a Uber de un total de 13.582.342 acciones ordinarias de Delivery Hero a un precio de 20 euros por cada acción, lo que supone un ligero descuento respecto del precio de cierre del jueves, pero una prima de aproximadamente el 22% sobre el promedio ponderado por volumen durante un mes de las acciones de Delivery Hero hasta el 16 de abril de 2026.

De esta forma, la venta de este paquete de acciones se enmarca en la decisión de agosto de 2025 de la Comisión Europea, que aprobó la adquisición de Just Eat Takeaway.com por parte de Prosus, sujeta al compromiso de la neerlandesa de reducir significativamente su participación en Delivery Hero.

El respaldo de Uber a Delivery Hero

«La transacción de hoy representa un paso importante hacia el cumplimiento de dichos compromisos», ha señalado Prosus, añadiendo que mantiene su compromiso de vender la parte correspondiente de su participación en Delivery Hero dentro del plazo establecido.

De su lado, Niklas Östberg, coonsejero delegado y cofundador de Delivery Hero, ha destacado que esta inversión adicional de Uber en la empresa, que refuerza la posición de la plataforma estadounidense, «supone un importante respaldo» a Delivery Hero.

En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers, después de que ésta se comprometiera a que Prosus, su brazo inversor en Europa, reduciría su peso en Delivery Hero, que entonces ascendía a alrededor del 27% del grupo alemán.