La Navidad se acerca y con ella los dulces típicos de estas fechas. El turrón es uno de los más populares y tradicionales, pero también uno de los que más se reinventa cada año. Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, lo sabe bien y por eso ofrece a sus clientes una amplia variedad de turrones para todos los gustos y bolsillos. Algunos ya han sido noticia por su originalidad, como el de Cheesecake, pero lo cierto es que por fin llega ahora a sus tiendas, el turrón de Mercadona del que todo el mundo va a hablar: cógelo antes de que se agote.

El turrón de Mercadona del que todo el mundo va a hablar

De entre todos los turrones que se encuentran ya a la venta en Mercadona, hay uno que destaca por su originalidad y sabor: el turrón praliné de tres chocolates. Se trata de un turrón elaborado con chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco, relleno de una crema de praliné de avellanas. Una combinación irresistible que hará las delicias de los amantes del chocolate y que comienza a agotarse en las tiendas Mercadona.

Este turrón no puede faltar en el surtido de Mercadona para esta Navidad. Lanzado hace ya dos años, repite desde entonces y como no, muchos clientes de Mercadona lo estaban esperando hacía tiempo, así que si todavía no lo has probado, no tardes en hacerlo ya que no te arrepentirás. Su textura cremosa y al abrirlo recuerda más a una tableta de chocolate, que a un turrón.

El precio de este turrón es de 1,80 euros la tableta de 150 ml, lo que lo hace muy asequible para cualquier bolsillo. Se puede encontrar en cualquier supermercado Mercadona del país, pero hay que darse prisa porque como decimos, se prevé que se agote pronto debido a su éxito.

El turrón praliné de tres chocolates no es el único turrón original que podemos encontrar en Mercadona. La cadena también ofrece otras opciones como el antes mencionado turrón cheesecake, el turrón caocream, el turrón de pistacho o el turrón de yema tostada. Todos ellos con sabores innovadores y sorprendentes que harán las delicias de los más golosos.

Mercadona apuesta por la calidad y la variedad en sus productos, y los turrones no son una excepción. Por eso, también cuenta con los turrones clásicos como el blando, el duro o el de chocolate con leche, para los que prefieren no arriesgar y disfrutar de los sabores de siempre.