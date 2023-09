Nunca un producto de Mercadona generó tanto revuelo: nadie se lo puede creer

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más populares de España, y cada año sorprende a sus clientes con nuevos productos que causan sensación. Pero hay uno que ha superado todas las expectativas y se ha convertido en el más buscado y deseado de cara a las próximas navidades. Parece que el espíritu navideño ha llegado con antelación a estos supermercados y ya tenemos entre nosotros el producto de Mercadona más sorprendente y el que nadie esperaba. Un turrón que de hecho, ya es viral en las redes sociales.

Turrón cheesecake: el producto Mercadona que nadie esperaba

Si estás buscando novedades realmente sorprendentes en Mercadona, esta que ahora te presentamos va a dejarte sin palabras. Nadie espera que despidiendo el mes de septiembre, encontremos en los supermercados los turrones navideños, pero Mercadona siempre se distingue del resto y ya tiene a la venta sus turrones, entre los que destaca uno que es completamente nuevo y del que todo el mundo está hablando en las redes sociales.

Se trata del Turrón de cheesecake Hacendado, un turrón de chocolate blanco con trozos de galleta y una crema de queso que imita el sabor de la famosa tarta de queso. En el interior lleva además una salsa de frambuesa que hace que se convierta en todavía más irresistible.

El producto se vende en una tableta de 150 gramos y tiene un precio de 1,90 euros. Según la etiqueta, cada 100 gramos aportan 476 calorías, 24 gramos de grasa, 56 gramos de hidratos de carbono y 8,1 gramos de proteína.

En su receta encontramos entre otros ingredientes: chocolate blanco (en un 24%), crema de sabor frutos del bosque (en un 20%), leche descremada en polvo, galleta, queso en polvo (3,3%), azúcar, aceites vegetales y también conservantes y colorantes.

Pero, ¿qué tiene este turrón que lo hace tan especial? Según aquellos que ya lo han probado, se trata de una combinación perfecta entre el dulzor del chocolate blanco, combinado con el sabor a cheesecake y también el sabor de esa salsa de frutos del bosque. Además, el formato en tableta facilita su consumo y su conservación. Y por supuesto, el precio es muy atractivo, ya que ofrece una buena relación calidad-precio. De hecho aunque se trate de un turrón como ya está a la venta, muchos lo compran y lo comen como si fuera una tableta de chocolate.

Sin duda, el turrón cheesecake Hacendado es uno de los productos estrella de Mercadona y estamos convencidos de que seguirá arrasando en Navidad. Si aún no lo has probado, tienes tiempo, aunque no pierdas la oportunidad de hacerlo y disfrutar de su sabor único e irresistible antes de que vayas a buscarlo y veas que está agotado.