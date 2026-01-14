Tu tarifa regulada de la luz cambia en 2026: qué significa el nuevo PVPC y por qué será menos volátil

Desde el 1 de enero de 2026, el PVPC (la tarifa regulada de electricidad) completa la reforma aprobada en 2023: el precio deja de depender casi por completo del pool diario y pasa a incorporar, con más peso, señales de mercados a plazo (futuros).

La idea es simple: menos sobresaltos por picos puntuales del mercado mayorista… pero sin convertir el PVPC en un precio fijo. Y, sobre todo, sin prometer“facturas más baratas por decreto: el recibo también incluye peajes, cargos, ajustes del sistema y, además, impuestos.

Lo esencial en 30 segundos

En 2026, el PVPC se calcula con un mix: 45% mercado diario e intradiario y 55% mercados a plazo.

La parte a plazo se arma con una cesta de productos (mensual, trimestral y anual).

El objetivo oficial: reducir la volatilidad y dar más estabilidad a la factura, manteniendo señales de ahorro (horas más baratas/caras).

Qué es exactamente el PVPC (y quién puede tenerlo)

El PVPC es el precio regulado que aplican las comercializadoras de referencia. Está pensado para personas físicas y microempresas con potencia contratada ≤ 10 kW.

Un detalle clave: solo con PVPC se puede acceder al bono social eléctrico, que es el descuento para consumidores vulnerables.

Qué cambia en 2026: el peso del mercado diario baja al 45%

Hasta esta reforma, el PVPC estaba muy ligado al precio del mercado mayorista por horas. Con el nuevo diseño, el coste de la energía incorpora una referencia a productos a plazo y esa referencia gana presencia de forma progresiva hasta llegar, en 2026, al reparto final:

45% mercado diario e intradiario (señal de corto plazo)

55% mercados a plazo (señal más estable)

El propio marco regulatorio explica que el periodo transitorio (2024–2026) se diseñó para ir subiendo la “representatividad” de la señal a plazo hasta ese 55%.

Por qué será menos volátil

Cuando el precio depende mucho del mercado diario, cualquier día con tensiones (por ejemplo, un pico en generación cara o un ajuste del sistema más alto) puede notarse más en la factura.

Con el nuevo PVPC, una parte mayor del coste de energía se ancla a referencias de más plazo, que suavizan el impacto de esos picos diarios. Este es, precisamente, el objetivo declarado de la reforma: reducir volatilidad y aportar más estabilidad.

No es un precio fijo y sigue habiendo horas caras y baratas

La reforma no elimina la señal horaria: el Gobierno y el BOE subrayan que se busca mantener las señales de consumo eficiente, es decir, que siga teniendo sentido desplazar consumo a horas más baratas.

Dicho de forma práctica: habrá menos montaña rusa, pero el PVPC seguirá moviéndose por horas (porque una parte relevante del cálculo sigue ligada al mercado diario/intradiario).

Cómo se forma la parte ‘a plazo’: la cesta de futuros

La referencia a plazo no es una cifra a ojo. Se construye con una cesta con distintos horizontes:

10% producto mensual

36% producto trimestral

54% producto anual

La lógica es combinar estabilidad (más peso anual) con algo de ajuste a plazos más cortos (mensual/trimestral).

Qué entra en tu recibo (y por qué a veces el PVPC ‘no cuadra’ con el pool)

Aunque el debate público se centre en el precio de la energía, el PVPC —según la propia explicación oficial— suma varios bloques:

Coste de producción de energía, que considera:

Precio horario diario/intradiario.

Cesta a plazo (OMIP) y servicios de ajuste del sistema.

Peajes y cargos regulados.

Coste de comercialización.

Y después se aplican impuestos sobre el PVPC.

Esto lo que explica es que, incluso con un PVPC menos volátil, tu factura pueda variar por cambios en componentes regulados o por tu propio patrón de consumo.

Qué tiene que hacer el consumidor: revisar si le compensa

La aplicación de la fórmula es automática: el consumidor no tiene que firmar nada nuevo para que se refleje el cambio.

Lo útil, en cambio, es hacerse dos preguntas:

¿Te interesa estabilidad o aprovechar horas baratas?

Si eres disciplinado con horarios (lavadora, termo, recarga, etc.), el PVPC sigue dando señales horarias. Si buscas estabilidad, el mayor peso a plazo puede ayudarte a evitar picos.

¿Eres candidato a bono social? Si puedes optar al bono social, necesitas estar en PVPC.

Checklist rápido para colarlo en tu día a día