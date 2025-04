El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha respondido al contraataque de China y ha amenazado al gigante asiático con imponerles un 50% de aranceles adicionales si no retiran las represalias anunciadas el pasado viernes. En concreto, el Ministerio de Finanzas de Pekín anunció unas tarifas del 34% a todos los productos provenientes de la nación americana, el mismo porcentaje que había anunciado el presidente americano el Día de la Liberación.

«China impuso aranceles de represalia del 34%, que se suman a sus aranceles ya récord, a pesar de mi advertencia de que se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles sustancialmente más altos», denunció Donald Trump a través de su red social.

«Por lo tanto, si China no retira su aumento del 34% antes de mañana, 8 de abril de 2025, le impondremos aranceles adicionales del 50%, a partir del 9 de abril», ha amenazado el dirigente norteamericano.

Siendo así, los aranceles que finalmente impondría EEUU a China ascenderían al 84%. De esta forma, Trump recrudece la guerra comercial y contesta a las contestaciones que otros bloques han tenido tras el anuncio de sus tarifas a todo el mundo.

Por tanto, el presidente republicano deja claro que cualquier respuesta a sus restricciones comerciales será contestada, a su vez, con un empeoramiento de las condiciones.

China contra Trump

Con todo, el Gobierno de China no está tan dispuesto a ceder ante las presiones de Trump. En el anuncio de sus represalias, Pekín denunció la conducta del dirigente americano afirmando que no se ajusta a los acuerdos internacionales: «Las acciones de Estados Unidos no se ajustan a las reglas del comercio internacional, socavan gravemente los derechos e intereses legítimos de China y son un ejemplo típico de intimidación unilateral».

«De conformidad con la Ley Arancelaria de la República Popular China, la Ley Aduanera de la República Popular China, la Ley de Comercio Exterior de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, así como los principios básicos del derecho internacional, y con la aprobación del Consejo de Estado, se impondrán aranceles adicionales a las mercancías importadas originarias de los Estados Unidos a partir de las 12:01 horas del 10 de abril de 2025», anunció el pasado viernes el gigante asiático.

Con todo, el país que dirige Xi Jinping ha pedido a Trump que cese en su escalada arancelaria: «China insta a Estados Unidos a cancelar inmediatamente sus medidas arancelarias unilaterales y resolver las diferencias comerciales mediante consultas de manera igualitaria, respetuosa y mutuamente beneficiosa».

La UE prefiere negociar

Este lunes, la Unión Europea ha abandonado su actitud pasiva y ha decidido comenzar a negociar la imposición de aranceles con Trump. En concreto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto al dirigente norteamericano eliminar los aranceles a los productos industriales.

«Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero por cero para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales», ha asegurado la presidenta comunitaria en declaraciones junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, tras su reunión en Bruselas.

Donald Trump aseguró el viernes pasado que los aranceles podían negociarse si los países o bloques económicos hacían una buena oferta a EEUU. En ese sentido, la Unión Europea se ha tomado en serio estas declaraciones y ha comenzado con las negociaciones tras varias semanas de incertidumbre.

No obstante, la Comisión Europea ha decidido también diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer otras que no involucren al país americano con el objetivo de disminuir riesgos.

Como ejemplo de esto, Von der Leyen ha aludido a los recientes acuerdos con México, Mercosur y Suiza y apuntar a próximos pactos con India, Tailandia, Malasia, Indonesia «y muchos otros».