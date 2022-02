No hay nada mejor que poder aprovechar los descuentos que nos ofrecen las grandes superficies, y es que a todos nos gusta comprar a un buen precio, ¿no es cierto? Es por eso por lo que Ikea ofrece a todos sus clientes una tarjeta que te permitirá ahorrar en cada compra y, además, beneficiarte de otras ventajas muy interesantes. Esta tarjeta es la IKEA Family, una opción que lleva en funcionamiento varios años pero que quizá tú aún no has aprovechado.

¿Quieres saber cuáles son todas las ventajas que te ofrece la tarjeta de IKEA Family y por qué es un buen momento para hacértela? Pues te lo contamos a continuación. ¡No te lo pierdas si quieres saber todos los beneficios que podrá darte esta tarjeta!

IKEA Family, ventajas para todos

La tarjeta de IKEA Family no sólo nos ayudará a ahorrar en nuestras compras, ya que siempre hay descuentos exclusivos para socios, también nos permitirá conseguir sorpresas y premios. A continuación te contamos todas esas ventajas de la tarjeta de esta gran superficie:

Ofertas exclusivas: tendrás un montón de productos seleccionados con ofertas exclusivas para ti, por ser miembro de IKEA Family. Podrás encontrar estas ofertas tanto en la web como en la tienda, así que aprovéchalas ya que, en la mayoría de ocasiones, son descuentos muy buenos, y no sólo en muebles o accesorios. También podrás aprovechar estos chollos en la tienda de alimentación. Premios y sorpresas por tu fidelidad: en Ikea querrán recompensarte cada vez que uses tu tarjeta de fidelidad, es por eso por lo que, además de descuentos, también podrás obtener algunos premios cada vez que pases la tarjeta como, por ejemplo, poder ganar 500 euros cada vez que la uses, lo que te supondría un gran ahorro en tu compra, ¿no es cierto? Café gratis: una de las opciones que más han conquistado a los clientes de Ikea es que, con la tarjeta de IKEA Family, tienes un café gratis siempre que vayas a la tienda. Así, después de una mañana de compras agotadoras, podrás tomarte un café en la cafetería de la tienda y relajarte. Regalo de cumpleaños: cada año, en el día de tu cumpleaños, recibirás un regalo exclusivo en tu e-mail. Actividades y talleres gratuitos: gracias a pertenecer a la familia de IKEA, tendrás la posibilidad de acceder a tutoriales, programas en directo y talleres para seguir aprendiendo. Esto es algo exclusivo para los usuarios de la tarjeta de IKEA Family, así que, sólo por esto, merece la pena tenerla.

Pero lo mejor de todo es que la tarjeta de Ikea es totalmente gratuita, no tendrás que pagar nada por tenerla y beneficiarte de todos los descuentos y de todas las ventajas que ofrece. Así que no te lo pienses más, rellena el formulario y recibe tu tarjeta en casa para comenzar a formar parte de la familia de IKEA. ¡No te arrepentirás de haber dado el paso!