Los trabajadores de H&M tras 12 horas de negociación: «No perderemos el derecho a huelga por futuribles»

No hubo fumata blanca. Tras casi 12 horas de negociación durante la jornada del pasado lunes, H&M no fue capaz de llegar a un acuerdo con los representantes de sus trabajadores en España. Sus empleados realizarán dos parones este martes, así como dos huelgas de 24 horas los próximos 22 y 26 de junio, coincidiendo con el inicio de las rebajas de verano. OKDIARIO ha tenido acceso a fuentes presentes en la larga negociación que finalmente resultó fallida y no logró desconvocar las huelgas de este mes.

Decía Aristóteles que lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. La afirmación del filósofo griego era igual de cierta entonces que ahora. Los representantes sindicales de los 4.000 trabajadores dependientes de la cadena de ropa sueca en España -muchos de ellos con casi una veintena de años a su espalda trabajando para la compañía- lucharon hasta el final la pasada noche pero, ante la postura inamovible de la compañía, las partes no alcanzaron ningún acuerdo.

Según estas fuentes, «el curso de las negociaciones» fue «absurdo pues pidieron «como imprescindible» para frenar las huelgas, la constitución de «la comisión por ventas», pero no aportaron «ningún tipo de condiciones para conseguirlo». De igual forma aconteció con el reclamo del «plus compensable», pues la empresa comentó a los sindicalistas «que también lo estudiar». En definitiva, «que han venido con los deberes sin hacer y, además, sin ganas de negociar».

Mejoras sin concreción

Según el comunicado oficial emitido por CCOO y UGT al término de la mesa de negociación, casi a media noche, y al que este digital ha tenido acceso en exclusiva: «la empresa nos ha hecho una oferta que, aunque ha mejorado la oferta inicial, es insuficiente para las reivindicaciones que tiene la plantilla». Según los representantes de los trabajadores, la empresa aceptó la ampliación de las horas de contratación, el incentivo sobre ventas, la creación del plus de responsabilidad o la mejora del complemento salarial de baja por enfermedad pero, todas estas medidas quedaron «sin concretar».

Eso sí, H&M proponía la negociación de la concreción de estas mejoras «los días 23, 26 y 27 de junio», es decir; una vez iniciado el periodo de rebajas de verano, en una suerte de atrasar el comienzo de los parones o huelgas de los trabajadores, como confirman las mismas fuentes presentes en la negociación.

H&M no ofrece declaraciones

Desde la parte empresarial, la única respuesta que ha obtenido este digital, por escrito y sin haber querido atender llamadas, es la siguiente: «H&M respeta el derecho de los/as empleados/as a expresarse libremente. Más allá de esto, no tenemos más declaraciones que ofrecer». Por tanto, la empresa se niega a explicar el porqué de no mejorar las condiciones laborales de su plantilla, a pesar de que los conflictos llegan de muy atrás, como ya se informó desde este medio.

La postura de H&M, que todavía no ha hecho públicos sus resultados del 2022 – en virtud de los cuales haría depender esas mejoras laborales para sus empleados, según expresó a los sindicatos – no se entiende; pues la cadena de ropa enfrenta ahora el que tradicionalmente es uno de los momentos del año más relevantes: las rebajas de verano. No obstante, las fuentes participantes en la última negociación fallida del pasado lunes no descartan que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, al menos, antes de las huelgas de 24 horas de los próximos 22 y 26 de junio.