A 24 horas de la huelga en H&M: «La mayoría somos mujeres a tiempo parcial, es una precariedad extrema”

«Más del 90% de la plantilla son mujeres y también más del 90%, a tiempo parcial», han apuntalado a OKDIARIO este lunes fuentes participantes en la negociación de los parones convocados por los sindicatos UGT y CC.OO. en toda España para el 20 de junio y huelga de 24 horas el 22 y 26 de junio, a minutos de sentarse en la última mesa negociadora con la dirección de la cadena multinacional sueca de tiendas de ropa, H&M.

Los más de 4.000 trabajadores de la cadena de ropa sólo piden condiciones laborales que ya disponen el resto de trabajadores del sector: «una comisión por ventas diaria y que el plus que reciben algunos vendedores y todos los responsable en tienda no sea compensable ni reabsorbible». Según estas mismas fuentes, «este extra lo denominan ‘plus voluntario’ para que jurídicamente no se pueda compensar y, cuando hay una subida salarial, se la chupan de ahí». En la práctica, «la gran mayoría de la plantilla ya ha perdido ese plus» y lo peor que sucede es que «cargos intermedios se quedan a cargo del trabajo de los jefes de tienda que se dan de baja».

Una situación laboral hostil que comenzó tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acometido por la compañía en 2021. Según estas fuentes, «se trató de un despido encubierto de todos los trabajadores de 40 horas semanales». Ello provocó que «se marcharan los empleados de más antigüedad y con mejores contratos» y, al resto, aseguran, «se les obligó a modificar sustancialmente sus contratos, bajando el número de horas de trabajo semanales a 32 horas, con la promesa de subirlas en 2023 si la empresa iba mejor».

Lo cierto es que a fecha presente, Hennes & Mauritz no ha hecho pública su cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2022 y, por tanto; no ha devenido firme ese compromiso de la mercantil. Sin embargo, desde Business Insider si se ofreció el pasado mes de marzo un adelanto de los resultados del grupo a inivel internacional y el resultado fue muy positivo: el grupo sueco ganó casi 48 millones de euros en su primer trimestre fiscal, en su caso, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, más del doble que el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior.

«Las pasadas Navidades las huelgas se callaron con 500 euros por persona», aseguran las mismas fuentes, a lo que añaden: «Desde enero no hemos adelantado nada, la empresa lo único que hace es darnos largas».

El chollo de los fijos discontinuos

La reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha tenido sus efectos en la cadena de ropa sueca. «Los que entran a tiempo parcial, lo hacen con 12 y 18 horas semanales y, cuando se ven muy mal, con contratos de 24 horas». «Se han convertido a los fijos discontinuos de 40 horas en dos personas de 20 horas semanales. Les hacen ir cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde», así que «la gente acaba por no acudir a los llamamientos», «los fijos discontinuos se vienen abajo, se quedan sin personal», subrayan.

Este es precisamente otro de los reclamos de los representantes de los trabajadores: «No cubren las personas que están de baja ni de excedencia» y por ello los trabajadores piden no acudir a personal externo sino «ampliar las horas a los que ya estamos porque con un contrato de 24 horas, ya no se puede ni comer». A 24 horas del primer parón de los trabajadores de H&M, este digital ha intentado contactar con la parte empresarial, para conocer su versión, sin obtener respuesta por el momento.